IT-supportspecialist
Härnösand Energi & Miljö AB / Supportteknikerjobb / Härnösand
2025-09-01
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Härnösand Energi & Miljö, HEMAB, är en självklar del av Härnösand. Det är vi som levererar värme, vatten, el och tar hand om återvinningen. Vi producerar grön el via våra vindkraftverk och vårt kraftvärmeverk som drivs av biobränsle och vi tar även en aktiv roll i lokalsamhället och gör insatser inom exempelvis skola och integration.
Vi söker en IT-supportspecialist
Är du en problemlösare som gillar att bistå och guida andra, med varierande arbetsuppgifter som gör att ingen dag är den andra lik? Som IT-supportspecialist hos oss möts du av en dynamisk kultur där du inte bara följer din karriärväg, du är med och formar den.
Välkommen till Härnösand! Den lilla staden med de stora visionerna. Vi på HEMAB är en självklar del av utvecklingen mot ett allt mer hållbart Härnösand och där passar din roll som hand i handske! Med modern teknik och ett stort mått nyfikenhet tar vi oss an nutiden och framtiden.
Om jobbet
Dina huvudsakliga uppgifter är att stötta de olika verksamhetsgrenarna inom HEMAB med applikationsdrift och generellt IT-stöd innefattande bland annat intern ärendehantering, konfiguration och installation av hårdvara.
Som IT-supportspecialist på HEMAB öppnas dörren till en miljö där utveckling är i fokus, samtidigt som du får möjlighet att lösa dina kollegors tekniska utmaningar.
Arbetet är både självständigt och nära kollegor, vilket ger dig ett utökat nätverk och även möjlighet att förvärva nya kunskaper.
Om dig
Vi söker dig med minst gymnasial utbildning med arbetslivserfarenhet inom antingen teknisk/IT-support eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Som person är du strukturerad, självgående och gillar att samarbeta med andra. Det är en fördel om du kan hantera flera uppgifter samtidigt med bibehållen noggrannhet. Du drivs av utveckling och gillar att hitta förbättringsmöjligheter, gällande så väl process-effektivisering som nya innovativa lösningar, och vara drivande i dessa effektiviseringar.
Då arbetet innebär kontakter både internt och externt är god samarbetsförmåga och goda kommunikativa förmågor nödvändiga. Kommunikation på både svenska och engelska förekommer, varför det är ett krav att du hanterar båda utan problem i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och frågor
Tjänsten är ett vikariat på ett år vid avdelningen för Säkerhet, Digital utveckling och Fastighet, enheten Digital utveckling. Tjänsten är på heltid. Tillträde efter överenskommelse. Nyanställnings-undersökning inklusive drogtest är obligatoriskt i rekryteringsprocessen. Vi tillämpar kollektivavtal BÖK Energi.
Sista ansökningsdag är den 20/9 via formuläret på denna sida.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Peyman Vahedi, Chef Säkerhet, Digital utveckling och Fastighet, peyman.vahedi@hemab.se
Fackliga representanter
Vision: Pia Sjöberg, 0611-55 75 00, pia.sjoberg@hemab.se
Sveriges ingenjörer: Elias Holmberg, 0611-55 75 00, elias.holmberg@hemab.se
Om HEMAB
På Härnösand Energi & Miljö AB - HEMAB - vill vi ligga i framkant när samhället utvecklas och förutsättningar förändras både plötsligt och över tid. Våra uttalade mål är att vara en attraktiv, säker arbetsplats fylld med kreativitet och nytänkande - samt att vi bidrar till ett hållbart Härnösand man vill leva i och besöka. Verksamhetens grund vilar på personligt ansvarstagande, lokal närvaro och samverkan - och att varje medarbetare agerar i enlighet med våra ledord: Öppenhet, respekt, ansvar, delaktighet och professionalitet.
Om Härnösand
Havet i staden
Här skär havet rakt genom stadskärnan och vattnet, sjöfarten och båtlivet präglar livet och platsens atmosfär.
Skaparkraften
Härnösand drivs av innovativa entreprenörer, ett rikt kulturliv och en bubblande skaparlust i föreningar och hos människor.
Gemenskapen
Det nära och småskaliga livet skapar en stark gemenskap och ett gott värdskap.
Världsarvsnaturen
Härnösand är en del av Höga Kusten och landhöjningens dramatiska spår ger storslagna naturupplevelser i hela kommunen. Ersättning
