Är du student och är intresserad och kunnig inom IT? Då är det här jobbet för dig! Vi söker nu en IT-support till Avincis Aviation i Umeå på 25%. Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Till rollen som IT-support söker vi dig som är trygg, strukturerad och lösningsorienterad - någon som gillar att hjälpa andra och är duktig på att hantera både enkla och mer komplexa IT-ärenden. Du kommer att arbeta med både first line och second line.
Arbetstiden är 15-17, måndag till fredag. Du kommer under upplärningen att sitta på plats hos Avincis Aviation i centrala Umeå, sedan finns möjlighet för arbete hemifrån.
För dig som blir aktuell för rollen kommer det att göras en bakgrundskoll.
Dina arbetsuppgifter
• Dokumentera i olika ärendehanteringssystem
• Stötta tekniker med installationer och mer avancerade IT-frågor
• Ta emot ärenden via telefon, mail och teams
• Samla in och vidarebefodra teknisk information
• Felsöka appar och system som inte fungerar som de ska
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande och har möjlighet att arbeta minst 25%
• Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
• Har tidigare erfarenhet inom servicedesk/support
• Har erfarenhet av att logga i ett ticketsystem
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet av microsoft 365
• Går en utbildning inom IT
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Intresserad
• Problemlösande
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Avincis Aviation Sweden AB:s bas i Umeå är en del av företagets nationella nätverk för luftburen ambulanssjukvård. Verksamheten fokuserar på att tillhandahålla helikopterburna ambulanstransporter, vilket innebär att de snabbt kan transportera patienter till sjukhus eller mellan vårdinrättningar, särskilt i områden där tillgängligheten via väg är begränsad
Företaget har en lång historia inom ambulansflyg i Sverige och har tidigare varit känt under namn som Lufttransport och Babcock Scandinavian AirAmbulance. Sedan 2022 är det en del av Avincis-koncernen, med huvudkontor på Arlanda och ett tekniskt underhållscenter på Frösön i Östersund. Varaktighet, arbetstid, etc.
