IT-Support i Göteborg!
Vill du arbeta i en verksamhet som gör verklig skillnad och samtidigt utveckla din tekniska kompetens? Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad IT-tekniker till vår kund i Göteborg!
Om rollenSom IT-tekniker blir du en viktig del av vårt supportteam och ansvarar för att säkerställa en effektiv och stabil IT-miljö för slutanvändare - både på kontoret och i gemensamma ytor som konferensrum. Du arbetar nära verksamheten, hanterar incidenter och erbjuder professionellt användarstöd på plats, då rollen kräver fysisk närvaro.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge teknisk support på plats när fjärrstyrning inte räcker
Installera och leverera datorer, telefoner och annan klientnära hårdvara
Säkerställa att hårdvaruregistret är uppdaterat
Hantera VIP-ärenden med snabb och professionell service
Dokumentera ärenden i kunskapsdatabas och ärendehanteringssystem
Genomföra systematisk felsökning
Stötta kollegor på andra orter vid driftstörningar eller säkerhetsincidenter
Ansvara för support av skrivare och konferensrum
Uppdatera och skapa användar- och IT-instruktioner
Bidra med förbättringsförslag och utveckla arbetssätt
Vi söker dig somÄr självgående men också en god lagspelare
Är kommunikativ, lyhörd och pedagogisk
Är proaktiv och identifierar utmaningar innan de uppstår
Har ett professionellt och trevligt bemötande
KravErfarenhet av IT-support/Onsite-arbete
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Van vid dokumentation och administrativ hantering av IT-ärenden
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från större koncerner och komplexa IT-miljöer
Erfarenhet av process- och förbättringsarbete
Om Akkodis
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT och Engineering. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet.
På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.
Genom att bli vår kollega kommer din vardag som konsult vara varierad med uppdrag i olika projekt i diverse branscher, system och miljöer. Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig konsultchef Alisha Milikic på alisha.milikic@akkodisgroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akkodis Sweden AB
411 40 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Alisha Milikic Alisha.Milikic@akkodisgroup.com Jobbnummer
9840121