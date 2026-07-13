IT-strateg
Västerås kommun / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-07-13
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Var med och forma stadens framtida digitala riktning. Hos oss får du inte bara vara med och påverka strategin, utan också äga den över tid och se den bli verklighet i en komplex och samhällsviktig verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Du har ett helhetsansvar där du både sätter riktning och driver utveckling inom stadens IT-infrastruktur och IT-säkerhet. Uppdraget kombinerar ett tydligt strategiskt ansvar och en drivande och koordinerande roll i genomförandet.
I den strategiska delen ansvarar du för att IT-infrastruktur och teknikval stödjer verksamhetens långsiktiga mål genom att utveckla och förvalta IT-strategier, målarkitektur och principer. Du prioriterar utifrån verksamhetsnytta, säkerhet och kostnadseffektivitet och omsätter omvärldstrender till konkreta vägval för en modern och hållbar IT-miljö.
Samtidigt har du en central roll i att driva arbetet i praktiken i en miljö där all IT-drift är outsourcad. Det innebär att du koordinerar leveranser, styr leverantörer och följer upp kvalitet, kostnad och resultat. Du fungerar som länken mellan verksamhet och teknik och driver arbetet framåt tillsammans med både interna och externa parter. Du rör dig mellan strategiska frågor och mer konkreta beslut, med fokus på att koordinera, prioritera och följa upp snarare än att själv arbeta operativt i lösningarna.
Din kompetens
Du har en akademisk utbildning inom IT eller flera års erfarenhet inom området. Du har erfarenhet från större organisationer eller komplexa IT-miljöer på enterprisenivå där infrastruktur, arkitektur och säkerhet är centrala frågor. Du är van att arbeta i sammanhang där leverantörsstyrning och outsourcing utgör en viktig del av leveransen. En av dina styrkor är att du kan kombinera din starka teknisk förståelse med ett tydligt strategiskt perspektiv.
Du har erfarenhet av att driva strategiska initiativ och att omsätta dem i praktiken. Trygghet i att navigera mellan helhet och detalj gör att du kan skapa struktur, sätta riktning och fatta välgrundade beslut. Du har också förmågan att kommunicera tekniska frågor på ett sätt som skapar förståelse och engagemang i verksamheten. Rollen passar dig som vill arbeta mindre operativt och istället ta ett större ansvar för helhet, prioriteringar och långsiktiga vägval.
Vi erbjuder
Digitaliseringsenheten är stadens nav för IT och digitalisering och arbetar nära verksamheten för att skapa lösningar som fungerar både idag och imorgon. Du får en roll där du är med och driver utvecklingen över tid, från strategi till genomförande och vidareutveckling av lösningar som gör skillnad i hela organisationen. Vi erbjuder en hållbar arbetsvardag i en miljö som präglas av rimliga förväntningar, långsiktighet och kvalitet.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Annonseringen är under semesterperiod. Frågor kring tjänsten besvaras under v. 32-33.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00352". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Vision
Jonathan Söderberg jonathan.soderberg@vasteras.se 021-39 44 38 Jobbnummer
10000641