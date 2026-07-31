IT-specialist med fokus på säkerhet
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2026-07-31
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Utvecklingen har gått mot att behovet av digitala lösningar ökat både i kommuner som vår och i övriga samhället. Med detta har även hoten mot vår IT-miljön ökat och för att hantera det behöver vårt team som hanterar drift- och säkerhet förstärkas med en IT-specialist med fokus på IT-säkerhet. Rollen innebär till stor del proaktivt arbete men vid behov även direkt hantering av incidenter.
IT-enheten arbetar med service och stöd till kollegor i andra verksamheter i kommunen där de flesta arbetar direkt mot Aleborna. Allt vi gör ska ge nytta för våra kollegor i andra verksamheter och för kommuninvånarna.
Vi är en liten enhet där alla har ett varierat arbete där det gäller att kunna se nyttan och
helheten för våra användare. Våra uppgifter omfattar allt från den digitala arbetsplatsen för
kommunens elever och personal till att sköta drift och underhåll av nät och servrar. Dessutom bidrar vi till kommunens utveckling av digitala verktyg genom utvecklingsprojekt tillsammans med verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som IT-specialist med inriktning säkerhet kommer du att vara delaktig i att säkra Ale kommuns IT-miljö och bidra till en säker digitalisering i kommunen. Du är en del av teamet som arbetar proaktivt med att förhindra framtida hot samt bevakar och snabbt reagerar vid säkerhetsincidenter. En del av ditt arbete innebär att identifiera och analysera potentiella hot, utveckla säkerhetspolicyer, implementera tekniska lösningar och övervaka system kontinuerligt.
Befattningen kan komma att ingå i vår beredskapsfunktion.
På vår enhet arbetar vi tillsammans både inom enheten och med kommunens verksamheter. Detta innebär att dina arbetsuppgifter också kan omfatta andra områden och frågor än IT-säkerhet. Samarbete är en viktig del av uppdraget.
Exempel på arbetsuppgifter
Genomföra och leda säkerhetsgranskningar och sårbarhetsbedömning inom IT-projekt och system
Övervakning av nätverk och system för att upptäcka hot samt analysera förbättringsmöjligheter
Implementera och underhålla säkerhetsåtgärder för att skydda kommunens IT-system och nätverk
Utreda och åtgärda samt följa upp säkerhetsrelaterade incidenter
Samverka med övriga interna och externa aktörer i frågor som bland annat rör informations- och IT-säkerhet
Delta i upphandlingar för att bevaka säkerhetskraven
Bevaka omvärlden och tolka nya lagar och regler inom IT-säkerhet som till exempel NIS2, OSL, GDPR
Ta fram utbildningspaket med mera till kommunens personal inom säkerhet.
Skapa nödvändiga styrande dokument kring kommunens IT-säkerhet
Ha rollen som projektledare eller projektdeltagare i olika projekt utifrån din profil.Kvalifikationer
För att klara uppdraget behöver du ha relevant utbildning, kunskaper och erfarenhet inom ditt område. Vi ser att du ska kunna arbeta systematiskt i projektform och i samverkan med användare.
För tjänsten ska du ha minst 2 års eftergymnasial utbildning inom IT med fokus på IT-säkerhet och arbetslivserfarenhet inom IT.
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000 Jobbnummer
10017147