IT-specialist lagring/backup
2025-12-18
Vill du jobba i en komplex miljö med en samhällsviktig funktion som ligger i teknikens framkant? Här finns stora möjligheter för dig som vill utvecklas både på djupet och bredden inom ett eller flera områden.
Vi erbjuder en hybrid arbetsplats med stor flexibilitet i vårt arbetssätt. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Skatteverket kultur kännetecknas av ett agilt arbetssätt med högt i tak och en öppen dialog för förändring och utveckling. Du blir en del av enheten Skatteverkets Tekniska Tjänster (STT) med cirka 450 medarbetare. Vi ansvarar för utveckling, underhåll och drift och levererar tjänster inom IT infrastruktur, plattformar och IT arbetsplats till flera myndigheter, Skatteverket, Kronofogden, Valmyndigheten, Utbetalningsmyndigheten samt Myndigheten för Digital förvaltning.
Du kommer att tillhöra ett team med duktiga tekniker och arkitekter inom lagring och backup. Våra lagringslösningar bygger idag på NetApp och vSAN och backup mot Commvault. Vi behöver nu utöka med ytterligare en specialist inom området som arbetar med utveckling och underhåll av vår lagring och backupmiljö.
I rollen inom ditt område är du en nyckelspelare på Skatteverkets IT-avdelning. Du tillhör Sektionen för server, lagring och virtualisering som utvecklar och underhåller Skatteverkets infrastrukturtjänster. Just nu bygger vi nästa generation av våra infrastrukturtjänster, där vi ytterligare ska öka automatiseringen och vidareutveckla vår privata molnlösning för att hantera flera kunder. Placeringsort är i Sundbyberg.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara kommunikativ, hjälpsam och ha ett gott bemötande
- kunna driva utvecklingsaktiviteter från start till mål enligt uppsatta processer och kriterier
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker och kunna ställa om vid förändringar
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- ha god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska
Du ska även ha:
- relevant avslutad utbildning inom It alternativ flerårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivare bedömer relevant för rollen
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av utveckling och underhåll av komplexa backupslösningar
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av lagringslösningar
Det är också önskvärt att du har erfarenhet av en eller flera av följande, NetApp ontap, NetApp StorageGRID, S3 generellt samt andra moderna backuplösningar. Vidare är det även önskvärt att du har arbetat med Commvault och med agila metoder.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
