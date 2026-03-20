It-samordnare inom IAM i Sundsvall
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Vill du leda arbetet med att utveckla, förvalta och driva produkter som gör skillnad för våra användare och verksamheten? Vi söker nu
en Produktansvarig till produktteam IAM som vill ta ett helhetsgrepp om produkten och ansvara för att den levererar värde både idag
och i framtiden.
Ledarskap, kvalitet och utveckling
Som produktansvarig har du det övergripande ansvaret för produkten under hela dess livscykel - från förvaltning och drift till vidareutveckling och förbättring. I nära samarbete med ditt produktteam ser du till att produkten levereras i enlighet med överenskomna servicenivåer och till rätt kostnad. Du ser till att produkten är tydligt dokumenterad, kommunicerbar, enkel att beställa, utvecklas och förbättras i linje med kundernas behov, områdets mål och produktens färdplan.
Du leder produktens backlogg och prioriteringar, koordinerar insatser med andra produktområden samt säkerställer att de resurser som behövs används effektivt inom ramen för budgeten. Rollen innebär också att du följer upp beställningar, incidenter och problemhantering, alltid med fokus på kvalitet och ständig förbättring. För att trivas i rollen krävs det att du har ett stort intresse för att arbeta i team, leda och inspirera andra.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• har ett agilt förhållningssätt
• har erfarenhet av produktledning, produktägarskap eller en liknande roll inom förvaltning eller utveckling
• har erfarenhet av att leda och inspirerat andra
• har intresse för it-säkerhetsområdet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Publiceringsdatum: 2026-03-20

Övrig information
En tjänst, tillsvidare heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs

Kontakt
Chef: Per-Erik Näsholm, 010-112 82 59 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Carolina Ramén, carolina.ramen@forsakringskassan.se
, 010-113 44 08 och Sara Norberg, sara.an.norberg@forsakringskassan.se
, 010-113 44 07 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST: Marie Nordenfjäll, Saco-S: Ann Wiström, Seko: Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
