IT-samordnare Akademiska sjukhuset
Region Uppsala / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-03-09
IT-avdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
IT-support är idag en viktig del av Region Uppsalas verksamhet. Inom IT-avdelningen blir du kollega med drygt 190 engagerade medarbetare vars kompetens spänner över ett systems hela livscykel. Tjänsten är placerad inom enheten IT-support.
Ditt uppdrag
I rollen som IT-samordnare fungerar du som ett stöd till regionens medarbetare och de arbetsuppgifter som främst ingår är:
• Allmän IT-support, installationer, felsökning och åtgärdande av problem
• Handhavandestöd av datorer, kringutrustning och mobiltelefoner
• Administration av användare i regionens olika system
• Support av digitala möten och fysiska möten
• Kontakt med användare över telefon och ärendehanteringssystem
Tjänsten är placerad i Uppsala på Akademiska sjukhuset och innefattar i första hand nära support mot sjukhuset men även mot Region Uppsalas övriga verksamheter. Rollen erbjuder varierade arbetsuppgifter, nära kontakt med slutanvändare samt möjlighet att delta i regionövergripande arbetsgrupper och projekt.
Vi ser att du har en gymnasieutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet. Vi anser det meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller serviceyrken. Det är även önskvärt med B-körkort. Har du kunskap om regionens mest förekommande IT-system såsom Office 365, CM (IT Client Manager) och AD (Active Directory) är även det meriterande.
Din kompetens
Självständighet - Du har mod att agera efter din egen övertygelse.
Självgående - Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt.
Flexibel - Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Strukturerad - Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar.
Problemlösande analysförmåga - Du behärskar komplexa frågor och har förmågan att analysera och lösa komplicerade problem.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Relationsskapande - Du är socialt aktiv, skapar kontakter och underhåller relationer i yrkesmässiga sammanhang.
Muntlig kommunikation - Du talar välformulerat och engagerat i olika sammanhang, lyssnar in och är mottaglig för motparten.
Pedagogisk insikt - Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren, baserat på dennes förutsättningar att ta till sig kunskap.
Serviceinriktad - Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta Annika Svensson, Gruppchef, annika.svensson@regionuppsala.se
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och urval sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK21/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 25 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9783749