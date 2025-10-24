IT-samordnare
2025-10-24
Vill du vara med och göra den gröna omställningen möjlig?
Vi söker nu en IT-samordnare till IT-avdelningen.
Välkommen in med din ansökan!
Tjänsten
Som IT-samordnare hos oss har du en central roll i att bygga broar mellan IT och verksamheten. Du arbetar proaktivt och operativt med planering och genomförande av aktiviteter kopplade till digitalisering och objektsförvaltning. I rollen är du IT-avdelningens representant i rollen som objektsledare/förvaltningsledare IT enligt vår förvaltningsmodell PM3.
Tillsammans med IT-ledning och verksamhetens objektsledare leder du arbetet för flera objekt. Du planerar och håller möten med objekts- och IT-specialister, förbereder inför beslut och säkerställer att digitala lösningar stödjer verksamhetens behov. Du arbetar med processer som rör utveckling, förändring och drift av IT-stöd och stöttar verksamheten inför och under införanden av nya system och tekniska lösningar.
Rollen innebär också att du driver förbättringar i arbetssätt, fångar upp avvikelser som utvecklingsmöjligheter och bidrar till att vidareutveckla IT-avdelningens förvaltningsmetodik. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor i hela organisationen och ger en bred förståelse för Skellefteå Krafts olika verksamheter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med placering i Skellefteå. Vid större uppgraderingar eller systeminföranden kan det bli övertid men detta sker väldigt sparsamt, de planeras med god framförhållning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Intresserad?
Vi söker dig som trivs i en roll där samarbete, struktur och utveckling är i fokus. Du har lätt för att skapa förtroende och kommunicera med både tekniska och verksamhetsnära kollegor. Du ser helheten, är nyfiken och drivs av att bidra till förbättringar som gör skillnad.
Du planerar och strukturerar ditt arbete noggrant, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och är inte rädd för att driva förändring. Samtidigt är du prestigelös och ser styrkan i samarbete och gemensamt lärande. Hos oss kommer du till en avdelning med hög utvecklingstakt och en kultur där vi hjälps åt, delar kunskap och alltid söker nya vägar framåt.
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom området.
• Erfarenhet av arbete med IT i någon form, som förvaltare eller i leveransorganisation.
• Erfarenhet av roll kopplad till förvaltningsmodell eller ramverk (t.ex. PM3, ITIL).
• God insikt i komplexa IT-miljöer och förståelse för hur komponenter samverkar.
• Förståelse för informationsflöden och utvecklingsprocesser inom IT.
Meriterande
• Certifiering inom PM3 eller ITIL.
• Erfarenhet av arbete i Azure DevOps.
• Erfarenhet av IT-systemförvaltning.
• Erfarenhet av arbete som objektsledare, förvaltningsledare eller leveransansvarig.
Mer om Skellefteå Kraft
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag ser våra 900 medarbetare till att samhället och livet får kraft att fungera. I snart 120 år har vi producerat el och värme i våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från norr till söder och dessutom är vi en möjliggörare för elektrifieringen av samhället.
Välkommen till en arbetsplats som satsar på dig - och på en hållbar energiframtid för Sverige.
Frågor?
Maria W Öman, avdelningschef IT, 0910- 74 06 39
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Örjan Karlsson, Ledarna, 0910-71 66 40
Om rekryteringen
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering med syfte att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas. Med anställningen kan det följa en skyldighet att krigsplaceras.
