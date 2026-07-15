IT-säkerhetsspecialist
Statens tjänstepensionsverk / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-07-15
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Statens tjänstepensionsverk, SPV, är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi hanterar tjänstepensioner och försäkringar åt arbetsgivare på det statliga området och har över 1 100 000 kunder både statligt anställda, före detta statligt anställda och pensionärer. Vårt kontor finns i Sundsvall.
Kom med oss och skapa samhällsnytta. Vi är en myndighet som vill göra tjänstepension enkelt för alla som är eller har varit statligt anställda. Vårt fokus är våra kunder, handlingskraft och nytänkande. Att jobba tillsammans i hela organisationen tror vi är en viktig nyckel för att göra ett bra jobb med hög kvalitet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som it-säkerhetsspecialist blir du en del av ett team med kompetenta kollegor inom säkerhetsområdet. Tillsammans arbetar ni för att stärka myndighetens it-säkerhet och bidra till en säker och hållbar digital utveckling.
I rollen arbetar du brett med teknisk it-säkerhet och är delaktig redan i de tidiga faserna av utvecklingsprocesserna. Du identifierar risker, analyserar behov och prioriterar åtgärder som ligger till grund för utvecklingen av planer, processer och rutiner inom it-säkerhetsområdet.
Du ansvarar för att omsätta säkerhetskrav till praktiska och genomförbara lösningar samt dokumentera ditt arbete och följa upp att beslutade åtgärder genomförs och får avsedd effekt.
I rollen ingår även att leda aktiviteter inom infrastruktur och teknik för att förbättra it-säkerheten, vilket innebär att du prioriterar, utför insatser och följer upp arbetet.
Arbetet sker i nära samverkan med våra leverantörer, leveransområden och agila team inom system- och teknikutveckling. Du bidrar med specialistkompetens och säkerställer att it-säkerhet integreras i utveckling och förvaltning.
En viktig del av uppdraget är också att stärka myndighetens säkerhetskultur. Genom ett nära samarbete med verksamheten ger du löpande stöd och vägledning i it-säkerhetsfrågor samt bidrar till att öka kunskapen och medvetenheten om it-säkerhet i hela organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig arbetslivserfarenhet och god sakkunskap inom it-säkerhetsområdet. Du har erfarenhet av tekniskt arbete med it-säkerhet, gärna i större organisationer med komplexa tekniska miljöer och höga krav på informationssäkerhet.
Du har även god teknisk förståelse för, inom it-säkerhet, relevanta områden (till exempel nätverk, kommunikation, operativsystem och systemutveckling). Vidare har du erfarenhet av riskbaserat och systematiskt säkerhetsarbete.
Vi ser det som meriterande om du har
• aktuell erfarenhet av arbete av containermiljö
• aktuell erfarenhet av arbete av DAST, SAST och sårbarhetsskanning av it-infrastruktur
• aktuell erfarenhet av arbete med DevSecOps-verktyg
• erfarenhet eller kunskap om it-forensik och säkerhetstester (till exempel PEN-tester)
• aktuell erfarenhet av arbete med säkerhetsloggning (till exempel SIEM)
• aktuell erfarenhet av arbete enligt ISO/IEC 27001 och 27002, cybersäkerhetslagen och andra relevanta standarder och ramverk inom it-säkerhetsområdet
• relevant utbildning och/eller certifiering inom it-säkerhet.
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen.
Som person:
• är du självgående. Du tar stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du strukturerar själv ditt tillvägagångssätt och driver dina processer vidare.
• har du god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
• har du en problemlösande, analytisk förmåga. Du arbetar bra med komplexa frågor. Du har förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar och lösa komplicerade problem.
• är du strukturerad. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
• har du pedagogisk insikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Som en del av rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med arbetsprov.
Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar. Under semestertider kan det vara svårare att nå oss kontaktpersoner. Pröva först att ringa den kontaktperson du vill prata med, får du inte svar kan du mejla kontaktpersonen så återkommer vi så snabbt som möjligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Hos oss blir du varmt välkomnad. Här jobbar 250 engagerade personer och vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss. Vi är öppna för nya idéer, vår omvärld och mot varandra. Och vi gillar att testa nytt och har ett starkt driv framåt. Vi ser rekrytering som en långsiktig investering och tycker det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har balans i livet och ges möjlighet att utveckla dina talanger.
Vi jobbar på en flexibel arbetsplats, både i härliga lokaler och det finns vissa möjligheter till distansarbete. I SPV-huset rekommenderar vi en fika i vår vinterträdgård eller varför inte en stund i vårt fräscha gym. Dessutom har vi olika friskvårdsaktiviteter du kan delta i då det finns något för alla. Vi strävar efter mångfald och att ha ett inkluderande synsätt på alla nivåer i organisationen.
Vår verksamhet vilar på den gemensamma statliga värdegrunden. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss, oavsett vad vi arbetar med. Demokrati är den överordnade principen i värdegrunden och medborgarna är vår yttersta uppdragsgivare. Övriga principer i den statliga värdegrunden är legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.
SPV har individuell och differentierad lönesättning som tillämpas i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T. Mer information om oss som arbetsgivare och de anställningsförmåner du erbjuds finns under Om att jobba på SPV på SPV.se.
Tjänsten innebär placering i säkerhetsklass. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här: https://sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/registerkontroll.html
Vi avsäger oss vänligen men bestämt, alla erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MD 2026/327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Tjänstepensionsverk
(org.nr 202100-0928), https://www.spv.se/om-spv/jobba-pa-spv/om-att-jobba-pa-spv/
Jägargatan 1 (visa karta
)
852 37 SUNDSVALL Arbetsplats
Statens tjänstepensionsverk Kontakt
Saco-S
Josefine Gannå Josefine.Ganna@spv.se 070-088 68 16 Jobbnummer
10003019