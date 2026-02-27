IT-säkerhetsspecialist
Vi söker en IT-säkerhetsspecialist för Expertstöd Informationssäkerhet till Region Västmanland.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Västerås.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker Expertstöd Informationssäkerhet för ett strategiskt och prioriterat uppdrag inom regionens verksamhet. Rollen syftar till att vidareutveckla ledningssystemet för informationssäkerhet och säkerställa att prioriterade aktiviteter i den befintliga handlingsplanen genomförs på ett strukturerat, effektivt och kvalitativt sätt. Konsulten kommer att arbeta nära den regionövergripande informationssäkerhetsfunktionen samt med Förvaltningen för Digitaliseringsstöd. Dina arbetsuppgifter
Ta fram och genomföra en utbildning till regionens medarbetare kring användning av IT-systemet KLASSA.
Ta fram en riktlinje för användning av molntjänster inom regionen.
Identifiera, kartlägga, konkretisera och föreslå prioriteringar i aktiviteterna i den befintliga handlingsplanen med hänsyn tagen till lagstiftning och övergripande riktlinje för informationssäkerhet.
Uppdatera handlingsplanen och säkerställa tydliga roller och ansvar i genomförandet.
Efter genomförande av det primära uppdraget, stötta FDS i genomförande av prioriterade aktiviteter som identifieras.
Krav (OBS, obligatoriska)
Dokumenterad erfarenhet av ledningssystem för informationssäkerhet, exempelvis enligt ISO 27001 eller motsvarande metodstöd.
Dokumenterad vana att leda och genomföra informationsklassningsarbete i större organisationer.
Förmåga att analysera nuläge, identifiera gap och formulera tydliga förbättringsförslag.
Förmåga att strukturera, driva och dokumentera arbete inom komplexa handlingsplaner.
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och god förståelse för relevanta regelverk.
Vana att självständigt planera och genomföra workshops, utbildningar och arbetsmöten.
God kunskap om relevanta lagar och krav, inklusive NIS2, GDPR och regelverk inom offentlig sektor.
Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Flytande svenska i tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Självgående och ansvarstagande
Analytisk och strukturerad
Lösningsorienterad och pragmatisk
God social- och samarbetsförmåga
Driven och engagerad
Flexibel och anpassningsbar Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vi ser fram emot din ansökan!
