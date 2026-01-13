IT-säkerhetshandläggare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en IT-säkerhetshandläggare som säkerställer att försvarssystem och tillhörande informationshantering uppfyller krav på informationssäkerhet, IT-säkerhet och signalskydd enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och interna styrande dokument. Du blir en nyckelperson i projekt där du stöttar hela livscykeln - från kravställning och granskning till ackreditering, uppföljning och incidenthantering.
ArbetsuppgifterTa ansvar för rollen som IT-säkerhetsansvarig gentemot kund inom projekt
Handlägga och följa upp IT-säkerhetsärenden
Delta i kravställning, granskning och godkännande av IT-system ur IT-säkerhetsperspektiv
Säkerställa efterlevnad av kravställda regelverk och styrande dokument
Medverka i ackrediterings- och godkännandeprocesser för IT-system
Handlägga incidenter inom IT- och informationssäkerhet samt föreslå åtgärder
Upprätta dokumentation kopplad till ackrediteringsprocessen inom projekt
Samverka med kundens IT-säkerhetshandläggare
Bidra till att identifiera och reducera säkerhetsrisker
Säkerställa spårbarhet och korrekt dokumentation av säkerhetsbeslut
Rapportera avvikelser och säkerhetsincidenter enligt fastställda rutiner
KravNågra års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom IT- och informationssäkerhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete med försvarssystem eller säkerhetskänslig verksamhet
Erfarenhet av att arbeta med FMV:s ISD-process och ackreditering av IT-system
Förståelse för kryptosystem och signalskyddSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
