IT-Projektledare (Senior)
2026-04-17
Vi söker en erfaren IT-projektledare till ett långsiktigt uppdrag inom samhällskritisk verksamhet. Du kommer att ha en central roll i att driva och leda komplexa IT-projekt från initiering till införande och överlämning till förvaltning.
Om uppdraget
Du ingår i en verksamhet som ansvarar för utveckling och leverans av IT-lösningar som stödjer centrala affärsprocesser. Rollen innebär att arbeta i en komplex miljö med många intressenter, där du ansvarar för hela projektets livscykel - från planering till implementering och avslut.
Arbetet sker enligt etablerade projektmodeller och i nära samarbete med både verksamhet, IT och externa leverantörer. Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och genomföra IT-projekt genom samtliga projektfaser
Ta fram projektdirektiv, budget och resursplanering
Leda projektgrupp bestående av interna resurser och konsulter
Säkerställa leverans enligt tid, budget och kvalitet
Rapportera framdrift till styrgrupp och beställare
Samordna och kommunicera med olika intressenter
Hantera leverantörer och externa samarbetspartners
Driva införande av nya system och arbetssätt
Ansvara för överlämning till förvaltningsorganisation Kvalifikationer
Minst 8 års erfarenhet som projektledare för IT-projekt
Akademisk utbildning inom IT/systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet
Certifiering inom projektstyrningsmetodik (t.ex. PPS, PRINCE2, XLPM eller liknande)
Erfarenhet av att leda projekt med externa leverantörer
Erfarenhet av projekt i organisationer med offentlig reglering eller liknande komplex struktur
Erfarenhet av upphandling och införande av IT-system
Erfarenhet av införandeprojekt med säkerhetskrav
Erfarenhet av samarbete med IT-drift och IT-säkerhetsfunktioner
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av projektverktyg som Antura
Erfarenhet av agila arbetssätt
Erfarenhet av större förändrings- och implementationsprojekt
Övrig information
Omfattning: 100%
Plats: Sundbyberg, med möjlighet till upp till 50% distansarbete (minst 2-3 dagar/vecka på plats)
Säkerhetsprövning krävs
Detta uppdrag passar dig som är en trygg och strukturerad projektledare med stark leveransförmåga och erfarenhet av att navigera i komplexa organisationer.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
