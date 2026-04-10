IT-projektledare inom digital transformation
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i en omfattande digital transformation hos en samhällsviktig myndighet där digitalisering ska få större genomslag i hela verksamheten, från styrning och ledning till teknisk utveckling. Här får du leda projekt som är viktiga för helheten och som genomförs i en komplex miljö med många beroenden, flera intressenter och höga krav på struktur, samordning och tydlig kommunikation.
Du blir en nyckelperson i förändringsarbetet och ansvarar för att skapa framdrift, hålla ihop leveranser och ge styrgrupp och intressenter rätt beslutsunderlag längs vägen. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera klassisk projektledning med verklig påverkan i en verksamhet med tydligt samhällsuppdrag.
ArbetsuppgifterDu driver och samordnar it-projekt inom digital transformation.
Du planerar genomförandet och följer upp tid, budget, leveranser och risker.
Du rapporterar status, avvikelser och beslutspunkter till styrgrupp.
Du samordnar relevanta intressenter internt och externt och hanterar beroenden till andra initiativ.
Du säkerställer att projekten hänger ihop med större program och övergripande mål.
Du leder projekt som etablerar eller utvecklar informationsstyrning.
Krav5 års arbetslivserfarenhet som projektledare inom it-projekt.
5 års arbetslivserfarenhet av projektledning av projekt som styrs enligt etablerad projektstyrningsmodell, exempelvis Props, XLPM, Pejl, Prince2 eller motsvarande.
5 års arbetslivserfarenhet av projektledning av projekt i stora organisationer med fler än 1000 medarbetare.
Erfarenhet av projekt som är en del av program.
Erfarenhet av projekt som etablerar eller utvecklar informationsstyrning.
Meriterande3 års arbetslivserfarenhet av projektledning inom offentlig verksamhet.
Arbetslivserfarenhet av ansökningar om medfinansiering till projekt från EU-fonder, till exempel Europeiska flyktingfonden, Europeiska gränsfonden eller liknande, de senaste 3 åren.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
