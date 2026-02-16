IT-Konsult till GoProfessional
2026-02-16
Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
På GoProfessional förenklar vi våra kunders digitala vardag. Det har vi gjort i över tio år - genom att kombinera personlig service med modern teknik och hög kompetens. Vi är ett privatägt IT-bolag med stabil kundbas, från mindre bolag till större organisationer. Här är relationer, tillgänglighet och förtroende grunden i hur vi arbetar varje dag.
Nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta utvecklas tillsammans med oss.
Din roll hos oss
Som IT-konsult på GoProfessional får du en självständig och ansvarsfull roll där du arbetar nära kunderna. Du kombinerar teknisk kompetens med servicekänsla och ser till att kundernas IT-miljö fungerar stabilt, säkert och effektivt. Rollen är varierad - du arbetar både med längre uppdrag hos större kunder och med löpande drift och support för mindre organisationer.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Microsoft 365
• IT-support och drift av infrastruktur
• Windows Server och Windows-klienter
• Nätverk
• Planering och prioritering av kundärenden
Vem är du?
Du har erfarenhet av IT-drift och support och känner dig trygg i din kompetens. Du trivs i konsultrollen - nära kund, nära lösningen och med frihet under ansvar.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av Microsoft 365, Windows Server och Windows-klienter
• Förmåga att planera och strukturera ditt arbete
• Mycket god svenska och god engelska
• B-körkort
• Meriterande om du har erfarenhet av Hyper-V, Unifi och Mac
Som person är du serviceinriktad, lösningsorienterad och pedagogisk. Du kan arbeta självständigt men uppskattar också att vara en del av ett team där man stöttar varandra och delar kunskap.
Varför GoProfessional?
Hos oss blir du en del av ett mindre, sammansvetsat team med korta beslutsvägar och starka kundrelationer. Du får möjlighet att påverka både din roll och din utveckling över tid.
Vi tror på långsiktighet - både i våra kundrelationer och i våra medarbetare.
Vill du arbeta i ett bolag där din insats märks, där relationer värderas högt och där du får kombinera teknik med verklig kundnytta? Då kan GoProfessional vara rätt för dig.
Placeringsort: Västerås
Start: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan snarast. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Simon Johansson på 070-77 89 461.
Vår rekryteringsprocess
Vi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka. I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.
Om Norén & Lindholm
Norén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
