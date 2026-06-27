IT-Integrationsspecialist
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2026-06-27
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle utnämnde Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Lerum är alltså en Superkommun!
IT-enheten är en central enhet inom Lerums kommun med 9 engagerade medarbetare som arbetar inom olika specialistfunktioner. Hela teamet har ett nära samarbete med hela förvaltningen för att säkerställa att IT-lösningar stödjer kommunens verksamheter på bästa sätt. Vi strävar efter att vara en innovativ och pålitlig partner som bidrar till kommunens utveckling och effektivitet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-27Arbetsuppgifter
IT-enheten utvecklar verksamheten och söker en driven och engagerad C#/.Net-utvecklare för att bygga systemintegrationer på plattformen Frends iPaaS.
Som Integrationsspecialist kommer du driva utveckling, förvalta och införa automatiserade processer inom kommunen.
Du kommer arbeta nära kommunens externa IT-driftsleverantör som beställare/ kravställare inom integration och automations området men även som stöd i dialoger mellan verksamhet, IT-drift och systemleverantörer.
Rollen innebär även förvaltning av plattformen för RPA-lösningar och identifiering av nya områden för automatisering.
Du kommer ansvara och hålla ihop integrationsprojekt samt bygga integrationer mellan fleraolika verksamhetssystem i kommunen.Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom systemvetenskap, IT eller utbildning som vi bedömer likvärdig.
Meriterande av att utvecklat integrationer på plattformen Frends iPaaS.
Förmåga inom API-arkitekturer, autentisering och datatransformation.
Erfarenhet av Power BI eller liknande analysverktyg.
Mycket god förmåga att strukturera, dokumentera och följa upp arbetet.
Förmåga att självständigt arbeta både strategiskt och operativt.
Bred analytisk förmåga och god problemlösningsförmåga.
Vilja och förmåga att med hög grad av självständigt kunna lära dig nya tekniska områden.
Pedagogisk, prestigelös och trivs med att skapa och utveckla kontakter inom ditt område.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Mycket god förmåga att lyssna in och fånga behov och utmaningar i verksamheterna inom integrationsområdet.
Du är lösningsorienterad och ha förmåga att hitta vägar framåt i komplexa utmaningar.
Meriterande med erfarenhet från offentlig sektor eller politiskt styrd organisation.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram.
Lerums kommun omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
och kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning och den individuella lönen påverkas såväl av befattningens svårighetsgrad som din kompetens och erfarenhet.
I enlighet med lönetransparensdirektivet har vi tillgängliggjort lönestatistik på vår hemsida och du kan hitta information om vårt kollektivavtal, våra personalförmåner samt tillämpligt lönespann för aktuell befattning här:https://lerum.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/din-lon-och-dina-formaner
Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun, IT-enhet Kontakt
IT-chef
Daniel Nettby daniel.nettby@lerum.se 0736-84 10 76 Jobbnummer
9982026