It-infrastrukturtekniker inom nätverk
2025-09-29
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Just nu söker vi en driven it-infrastrukturtekniker med fokus på nätverk, där du får möjlighet att arbeta med både strategisk utveckling och praktisk drift. Här väntar en roll med stort ansvar, spännande utmaningar och chansen att vara en del i våra samhällsviktiga uppdrag. Vill du tillsammans med ett kompetent team skapa robusta, effektiva lösningar som gör skillnad - varje dag? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Vad ska du jobba med?
Som it-infrastrukturtekniker inom nätverk kommer du att bli en del av ett team som ger dig stora möjligheter att påverka utvecklingen inom området.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär arbete med att säkerställa att myndighetens nätverk är ändamålsenliga, både utifrån design och utifrån operativt arbete. Tillsammans med kollegorna har du ansvar för livscykeln på både operativ och taktisk nivå. Dessutom kommer du att aktivt arbeta med automatisering och förenkling för att effektivisera våra miljöer. Du kommer att vara ansvarig för att identifiera och genomföra relevanta tester och övervakning av miljöerna.
Dina kompetenta kollegor inom infrastruktur kommer att vara en värdefull resurs som stöttar dig i ditt arbete.
Vår arbetsmiljö bygger till stor del på "On-Prem" lösningar. I arbetet ingår även felsökning, reparation, utbyte av hårdvara.
Du kommer delta i olika projekt och uppdrag inom IT, men även tillsammans med övriga verksamheten, ingå i enhetens beredskapstjänstgöring, delta i planerade servicefönster och arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.
Genom ditt arbete kommer du att ha en inverkan på enhetens utveckling, vilket hjälper oss att nå längre i våra samhällsviktiga uppdrag.
Som it-infrastrukturtekniker ingår även andra arbetsuppgifter som handläggare på myndigheten.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom nätverk och/eller av arbetsgivaren motsvarande bedömd arbetslivserfarenhet.
• Flerårig praktisk erfarenhet av routing och switching, IPS, wifi och lastbalansering.
• Praktisk erfarenhet av brandväggskonfiguration i komplexa it-miljöer.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, att vara ansvarstagande och initiativtagande samt resultatinriktad. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Erfarenhet av att driva förändring för moderna arbetssätt såsom automatisering
• Erfarenhet av Fortinet brandväggar.
• Erfarenhet av Aruba Clearpass.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av Cisco UCS och Nexus.
• Erfarenhet av HP/Aruba Switching.
• Erfarenhet av HP/Aruba WiFi.
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Vikt läggs vid:
• Erfarenhet av att arbeta inom ramverket ITIL och dess processer, framförallt incident, problem, change samt release.
• Kunskap om agila metoder såsom DevSecOps.
Vad gör enheten?
Enheten för IT Enheten ansvarar för att myndigheten har en säker och tillgänglig it-driftmiljö samt för en effektiv support, förvaltning och modern utveckling av it-system. Enheten ansvarar även för en samordnad och kostnadseffektiv process för inköp av it-relaterad utrustning, licenser och konsulttjänster.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker 2025-12-01 eller snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Palmér, telefon 010- 205 22 53.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Publicering sdatum2025-09-29
Välkommen med din ansökan till befattningen som it-infrastrukturtekniker hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2025-10-20 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04149-2025-2.1.1 Ersättning
