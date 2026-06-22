IT-Drifttekniker - Eskilstuna
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2026-06-22
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Vi söker nu två stycken IT-drifttekniker till våran IT-avdelning! Vill du vara med och forma framtiden i en växande IT-organisation där säkerhet och innovation går hand i hand? Drömmer du om att kombinera teknik, samhällsnytta och säkerhet? Då kan det här vara din nästa utmaning – vi söker dig!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid.
Din vardag – bidra till vår utveckling med fokus på säkerhet
IT-avdelningen består idag av ca 60 personer, och planerar för ytterligare utökning under 2026. Vi arbetar med såväl vanliga IT-miljöer som med säkerhetsskyddsklassade IT-miljöer, där de senare har en framåtlutad utveckling och engagemang.
Som drifttekniker kommer du i huvudsak arbeta med:
IT driftövervakning.
kontinuerlig övervakning, ärendehantering och felsökning
deltagande i förändringsarbeten.
Beredskap och/eller förskjuten arbetstid kan förekommaPubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasie- eller yrkeshögskoleexamen eller annan utbildning som vi bedömer vara relevant för tjänsten. Du arbetar i eller har arbetat inom en IT-organisation och har erfarenhet och kompetens inom nätverk, server och lagring. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i engelska samt god administrativ förmåga. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Det är meriterande att ha erfarenhet av arbete med IT driftövervakning, NOC, i någon form.
Har du flerårig erfarenhet av arbete inom en större IT-organisation är det till din fördel.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Du tycker om skapa nya relationer och som person anpassar du dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst samarbete mot de gemensamma målen. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du är en god lyssnare och du är mån om att ha gott samarbete med kollegor, medarbetare och beställare.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 27 juli 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Ann Hedlund 010-44 45 928, planeringsansvarig IT-produktion Mikael Dahlberg 010-44 44 118 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik 010-444 56 47. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO via vår växel: tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
631 89 ESKILSTUNA Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9971756