IT-chef till Chalmers tekniska högskola
Randstad AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-08-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-02Dina arbetsuppgifter
"Chalmers – ett globalt framstående tekniskt universitet för en bättre värld."
Det är visionen som ska bära lärosätet in i 2040-talet — en resa där utbildning och forskning når högsta internationella nivå, samtidigt som Chalmers bidrar till hållbar samhällsomställning och skapar verklig nytta för både människa och natur. Föreställ dig att du kliver in i ett universitet där forskare nyss fått besked om en av de största forskningssatsningarna i modern tid: Chalmers stiftelse investerar 100 miljoner kronor om året i tio år för att ge forskare friheten att tänka större, djärvare och mer långsiktigt.
Det är en miljö där digitalisering inte bara är ett stöd — det är en strategisk möjliggörare för hela Chalmers resa mot världsklass. En miljö där det inte räcker med att IT fungerar. IT måste frigöra forskares tid, accelerera innovation, modernisera arbetssätt och binda samman en komplex universitetskoncern där akademisk excellens, nyttiggörande och samhällsansvar möts. Vill du bygga denna IT-funktion i världsklass?
Som IT-chef får du en nyckelroll i en kunskapsintensiv miljö med ett tydligt samhällsuppdrag. I rollen ingår att leda en organisation om cirka 100 medarbetare, inklusive en ledningsgrupp bestående av sex enhetschefer. Du kommer att ansvara för att balansera behovet av akademisk öppenhet med högt ställda krav på cybersäkerhet. Detta är en möjlighet för dig som vill kombinera strategiskt helhetstänkande med operativt ledarskap i en miljö där teknik och innovation står i centrum. Som IT-chef rapporterar du till universitetsdirektören och ingår i centrala verksamhetsstödets ledningsgrupp.
Anställningsvillkor
Då Chalmers hanterar känslig information och verkar i en omvärld med ökande säkerhetskrav, innebär rollen som IT-chef ett stort ansvar. För att komma i fråga för tjänsten krävs därför beredskap att genomgå bakgrundskontroll och, vid behov, säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Placering: Göteborg (campus), med krav på fysisk närvaro.
ansökan
I denna rekrytering samarbetar Chalmers tekniska högskola med Randstad. Vid frågor om rollen eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult; Erik Perborn, erik.perborn@randstad.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Varmt välkommen med din ansökan! Du ansöker enkelt genom att klicka på ansökningsknappen och laddar upp ditt CV. Observera att vi av GDPR-skäl inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Ansvarsområden
Ditt uppdrag omfattar ett helhetsansvar för Chalmers IT-verksamhet, från strategi till leverans:
Leda och utveckla IT-avdelningen samt ansvara för personal, budget och prioriteringar.
Agera strategisk partner i frågor rörande teknik-, säkerhets- och omvärldsutveckling.
Säkerställa en modern, stabil och säker IT-drift som skapar förtroende i verksamheten.
Tillhandahålla IT-tjänster som stödjer avancerade krav inom forskning och utbildning.
Driva arbetet med digitalisering och cybersäkerhet i nära samverkan med universitetets ledningsforum.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med förmågan att navigera i komplexa organisationer. Du besitter:
Akademisk examen inom IT, teknik, systemvetenskap, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Gedigen och flerårig erfarenhet av ledarskap på strategisk/senior nivå, inklusive ett övergripande personal-, resultat- och verksamhetsansvar.
Dokumenterad erfarenhet av att leda chefer och större organisationer.
Erfarenhet av att driva framgångsrikt förändringsarbete samt implementering av komplexa projekt.
God förståelse för forskningsnära verksamhet eller kunskapsintensiva miljöer.
Mycket god förmåga att uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/761aad35-d5de-482d-aa72-56faf053b552
412 58 GÖTEBORG Arbetsplats
Randstad Kontakt
Erik Perborn erik.perborn@randstad.se +46768557612 Jobbnummer
10018036