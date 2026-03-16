IT-chef / Sektionschef inom en komplex IT-organisation
Soros Consulting AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-03-16
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren IT-chef / sektionschef till ett kvalificerat konsultuppdrag hos en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. Rollen innebär att kombinera strategiskt ledarskap med operativ leveransstyrning i en organisation där systemutveckling, förvaltning och livscykelhantering av IT-system är centrala delar av verksamheten.
Du kommer att ansvara för en sektion inom IT-verksamhetsstöd och spela en nyckelroll i att säkerställa stabila leveranser, effektiva arbetssätt och välfungerande utvecklingsteam.
Om uppdraget
Som sektionschef har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för en sektion om cirka 15 medarbetare. Du ansvarar för att verksamhetsmål och budgetmål uppnås samt för att utveckla sektionen tillsammans med övriga ledare inom organisationen.
I rollen ingår även att:
Leda och följa upp leveransteamens arbete inom nyutveckling, tekniskt tvingande aktiviteter och systemlivscykel
Säkerställa enhetliga arbetssätt och metodstöd inom teamen
Säkerställa att teamen har rätt kompetens, information och stöd för att utföra sitt arbete
Arbeta nära enhetschef och leveransområdesledning i planering och uppföljning
Driva förändrings- och förbättringsarbete i en komplex IT-miljö
Samverka med både interna och externa intressenter för att skapa värde för verksamheten
Rollen kräver ett närvarande och utvecklande ledarskap där du skapar förutsättningar för engagerade medarbetare och välfungerande team.
Kompetenskrav (SKA-krav)
Konsulten ska minst ha följande kompetenser och erfarenheter:
Minst 3 års aktuell arbetslivserfarenhet som konsultchef eller motsvarande roll inom IT, inklusive rekrytering av personal inom IT-området (roller till team som arbetar med systemutveckling och livscykelaktiviteter)
Minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet av att leda team som arbetar med systemutveckling i miljöer med beroenden och komplexitet, i kombination med livscykelaktiviteter
Minst 3 års aktuell arbetslivserfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
Minst 3 års aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta inom en matrisorganisation, med dokumenterad erfarenhet av att navigera och samarbeta effektivt i organisationer med flera rapporteringslinjer och funktionella områden
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av agila metoder och ramverk, exempelvis SAFe och Scrum
Meriterande (BÖR-krav)
Följande erfarenheter är meriterande:
Arbetslivserfarenhet av ledarskap inom statlig myndighet
Arbetslivserfarenhet som systemutvecklare

Dina personliga egenskaper
Vi söker en ledare som är trygg i komplexa miljöer och som har förmågan att skapa struktur och tydlighet i organisationen. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har förmågan att omsätta strategier till operativa aktiviteter
Skapar delaktighet och engagemang i teamen
Bygger effektiva medarbetargrupper och visar tillit till medarbetarnas förmåga att nå mål
Arbetar strukturerat med uppföljning, analys och förbättringsåtgärder
Har en god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Du är dessutom en tydlig och skicklig kommunikatör som kan anpassa ditt budskap efter mottagare och situation.
Praktisk information
Placering: Sundbyberg
Arbetsform: Hybrid - möjlighet till distansarbete, men minst 3 dagar per vecka på plats
Introduktion och arbete utgår från uppdragsgivarens kontor.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag specialiserat på ledarskap, IT och digital transformation. Vi samarbetar med både offentliga organisationer och stora företag där våra konsulter bidrar med erfarenhet, struktur och leveransförmåga i komplexa förändringsinitiativ.
Våra konsulter är vana vid att ta ansvar i verksamhetskritiska miljöer och bidra till långsiktig utveckling, stabila leveranser och välfungerande organisationer.
Ansök idag, urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9800997