IT-Business Analyst till OneMed Sverige!
2025-08-26
Vill du arbeta i en roll där teknik och affärsbehov möts - och samtidigt bidra till att förbättra vården? Hos OneMed får du chansen att påverka framtidens vårdlösningar genom att omsätta komplexa krav till smarta, säkra och användarvänliga system som gör skillnad - varje dag.
De utökar med en IT-Business Analyst som vill bli en nyckelspelare i ett engagerat team som utvecklar vårdnära system i nära dialog med både verksamheten och tekniska specialister. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
OneMed Sverige levererar högkvalitativa lösningar inom medicinskt material, utrustning och beredskap för att möta vårdens behov på ett snabbt och smidigt sätt. Med fokus på trygg och säker vård arbetar de för att förbättra livskvaliteten för både vårdgivare och patienter. Samtidigt strävar de efter en hållbar och rättvis värdekedja som gör skillnad - varje dag. Genom ett sortiment på cirka 40 000 certifierade produkter bidrar de till bättre vårdresultat och ett mer effektivt samhälle.
Att arbeta hos OneMed innebär att bidra till något större. De är en central del av vårdkedjan och säkerställer att sjukvården har rätt resurser på rätt plats och i rätt tid. Varje medarbetare är en del av detta viktiga uppdrag, där ens arbete direkt påverkar vårdens effektivitet och kvalitet.
Nu söker OneMed en IT-Business Analyst som vill vara med och vidareutveckla deras egenutvecklade förskrivarstöd och andra viktiga vårdnära system. Här blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team där man tror på att lyckas tillsammans, med ömsesidig respekt, hjälpsamhet och ansvarstagande som grund. Du utgår från det vackra kontoret i Malmö med utsikt över Västra Hamnen, med en inspirerande miljö där både människor och idéer utvecklas.
Om rollen
Som IT-Business Analyst hos OneMed blir du en central länk mellan verksamhet och utveckling. Du ansvarar för att förstå affärsbehoven, samla in och analysera krav samt säkerställa att deras lösningar uppfyller både användarnas behov och regulatoriska krav. Du befinner dig mitt i flödet mellan affär, teknik och användare - med uppgiften att förstå, strukturera och förmedla krav på ett sätt som möjliggör effektiva och användarvänliga produkter.
Det här är en bred och varierad roll där du får kombinera analytiskt tänkande med en god förståelse för teknik, användarbeteenden och affärsnytta. Du kommer att bidra till väl genomtänkta produkter som används av tusentals vårdaktörer i Norden och det du gör märks i vardagen för både personal och patienter.
Vi söker dig som vill ta ett helhetsgrepp om kravarbetet - från att förstå behov och samla in önskemål från våra användare i flera länder, till att omsätta dem till konkreta lösningar tillsammans med utvecklingsteamet. Rollen innebär stort eget ansvar där du både prioriterar, planerar och följer upp arbetet i deras agila team. Det finns goda möjligheter att påverka både arbetssätt och riktning framåt och få ta mer ansvar i takt med att utvecklas tillsammans med OneMed.
Du erbjuds
• Möjlighet att påverka framtidens vårdlösningar i en roll med både ansvar och bredd
• Ett sammansvetsat team med hög kompetens och hjälpsam kultur
• En stabil arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter - både för produkterna och för dig
• Ett meningsfullt uppdrag där din insats gör skillnad för vårdens aktörer och patienter
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
• Samla in, strukturera och formulera krav från verksamheten
• Översätta affärsbehov till tydliga och användbara krav, med fokus på användarperspektiv och kvalitet
• Prioritera och hålla ihop teamets kravbacklog i nära dialog med utvecklare och övriga specialister
• Följa upp framdrift i utvecklingen, svara på frågor och säkerställa att lösningar utvecklas enligt plan
• Arbeta nära personer med tekniska nyckelroller för att säkerställa att lösningar är hållbara, efterlevda och användbara
• Bidra till att skapa struktur och initiativ - där helhetsförståelse är avgörande
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant eftergymnasial utbildning inom t.ex. IT, systemvetenskap eller affärsutveckling
• Har gedigen erfarenhet av en liknande roll där du är van vid kravarbete i agila utvecklingsmiljöer
• Har god kunskap om regulatoriska krav, t.ex. GDPR och informationssäkerhet
• Har god teknisk förståelse, van vid webbaserade applikationer och insatt i grunderna kring systemintegrationer och databaser
• Obehindrad i både svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av en liknande roll inom sjukvård, offentlig sektor eller annan reglerad bransch
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Stabil
• Ansvarstagande
• Hög samarbetsförmåga
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
