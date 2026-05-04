IT-arkitektur & utvecklingsledare
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen / Datajobb / Alvesta Visa alla datajobb i Alvesta
2026-05-04
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen i Alvesta
I Alvesta kommun - med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt - får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära - oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund - delaktighet, engagemang och tillit - genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta - för invånare, företag och besökare.
Hos oss bygger du framtidens Alvesta tillsammans med engagerade kollegor som vågar tänka nytt och drivs av att skapa en trygg och hållbar vardag för våra invånare, företag och besökare. En plats där alla får möjlighet att växa. Här finns alla möjligheter för dig som vill testa idéer och hitta lösningar som gör verklig skillnad. Tillsammans har vi kraften att möta framtiden på bästa tänkbara sätt och utveckla ett tryggt hem för alla, mitt i Småland.
Vi söker nu en IT-arkitektur- och utvecklingsledare som kan ta en central roll i kommunens fortsatta digitala utveckling. Rollen innebär ansvar för teknisk riktning, arkitektur och utvecklingsarbete inom IT-området, i nära samverkan med kommunens verksamheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Uppdraget kombinerar strategiskt ansvar med ett tydligt praktiskt inslag, där du själv är delaktig i genomförandet. Vi söker dig som är driven, nyfiken och modig, och som vill bidra till att utveckla arbetssätt, lösningar och teknisk förmåga inom kommunen.
Som IT-arkitektur och utvecklingsledare kommer du att:
* Ansvara för att leda och utveckla både IT-avdelningens och verksamhetens arkitektur, samt samordna systemutveckling, implementering och livscykelhantering av IT-lösningar. Särskild vikt läggs vid att främja innovation inom artificiell intelligens och effektivisering/automatisering av processer.
* Äga och driva utvecklings- och effektiviseringsinitiativ, från behovsidentifiering till lösning, genomförande och uppföljning, samt etablera och följa upp rutiner för kvalitet och styrning för att säkra resultat och verksamhetsnytta.
* Arbeta praktiskt med utveckling, upphandling, förvaltning och vidareutveckling av IT-lösningar och system, samt ansvara för teknisk vidareutveckling och förbättringar av befintliga lösningar.
* Utveckla och förvalta kommunens integrationsplattform och integrationer, samt bidra med teknisk kompetens genom programmering, granskning av lösningar och hantering av script och programvara.
* Leda och utveckla teamets arbetssätt med inriktning på kvalitetssäkring samt säkerställa god kommunikation och samarbete mellan tekniska och verksamhetsnära roller.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning inom IT, systemutveckling, teknik eller annat relevant område, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Erfarenhet av arbete inom arkitektur eller utveckling.
* Erfarenhet av tekniskt ledarskap.
* Teknisk erfarenhet av integrationer, framtagning och felsökning, samt hantering av enklare script och programvara.
* Programmerings kunskaper av övergripande karaktär.
* Förmåga att arbeta strukturerat och driva arbete från behov till genomförande.
* God förmåga att kommunicera och samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära roller.
* Intresse för teknikutveckling och omvärldsbevakning, med fokus på digitalisering och ny teknik.
* Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Meriterande:
* Erfarenhet av systemutveckling, exempelvis genom arbete med design, vidareutveckling eller förvaltning av system och applikationer.
* Erfarenhet av att arbeta med automationslösningar, exempelvis BPMN eller motsvarande.
* Erfarenhet av att ta fram och tillämpa principer och riktlinjer inom arkitektur och systemutveckling.
* Erfarenhet av att arbeta med data ur ett tekniskt perspektiv, exempelvis datamodeller, informationsflöden eller integrationer.
* Intresse för och erfarenhet av AI.
Erfarenhet från offentlig sektor eller större organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
* Driven och tar initiativ till utveckling och förbättring.
* Nyfiken och vill följa med i den tekniska utvecklingen.
* Modig och vågar utmana befintliga arbetssätt.
* Strukturerad, ansvarstagande och samarbetsinriktad.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare.
Säkerhetsprövning kan bli aktuell för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323465/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639)
342 80 ALVESTA Arbetsplats
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare nås via Alvesta kommuns Kontaktcenter 0472-150 00 Jobbnummer
9890352