IT-arkitekt till IT-avdelningen
2026-04-21
Arbetsplatsbeskrivning
Polisens IT-avdelning har cirka 1 300 medarbetare och ansvarar för all IT som används av myndighetens cirka 40 500 medarbetare. IT-avdelningen utvecklar och moderniserar polisens IT och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten.
Gruppen Leverenskoordinering samlar ett gäng erfarna IT-arkitekter och uppdragsledare. Vår uppgift är att stödja IT-avdelningen i stora, komplexa uppdrag och avancerade teknik- och arkitekturfrågor. Området växer i takt med omvärldens förflyttning inom IT och vår stora komplexa IT-miljö gör att det nu finns behov av att förstärka gruppen med ytterligare IT-arkitekter för området.
Vi erbjuder bl.a:
Att få vara med och bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige
God balans mellan arbetsliv och privatliv genom bl.a. möjlighet till visst arbete på distans, flexibla arbetstider och goda förutsättningar för träning
En av arbetsmarknadens bästa tjänstepensioner
Läs mer om våra förmåner och villkor här.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team där det finns flera mycket seniora arkitekter, med hög teknisk expertis.
En vanlig arbetsvecka kan bestå av att:
Praktiskt arbeta med frågor kring IT-arkitektur, inklusive säkerhet, skalbarhet och tillgänglighet.
Samordna arkitekturarbete inom IT-avdelningen och i samverkan med andra avdelningar.
Samarbeta med andra IT-arkitekter inom IT-avdelningen samt övriga teknikspecialister inom myndigheten kring teknikval och leveranser och utveckla detta arbete.
Säkerställa att IT-avdelningens leveranser uppfyller uppsatta krav och önskemål, och att de lösningar och systemimplementationer vi utvecklar håller hög och jämn kvalitet.
Omvärldsbevaka relevanta teknikområden och bidra med att framtidssäkra IT-arkitekturarbetet inom Polismyndigheten.
Genomföra och delta i workshops och samverkansgrupper med olika intressenter/målgrupper.
Presentera och diskutera komplexa tekniska lösningar med såväl högre chefer som teknikspecialister.
Bidra i arbete kring upphandling, kravställning och inköp.
Stödja IT-avdelningen att förebygga, hantera, återhämta sig, återuppta och återställa verksamheten efter störning/avbrott oavsett händelse.
Minska risken och effekterna av störningar i IT-miljön genom kvalitetssäkrad arkitektur.
Initiera, deltaga och följa upp särskilda incidentutredningar.
Genomföra risk och sårbarhetsanalyser
Vill du veta mer om hur det är att jobba med systemarkitekturfrågor inom polisens IT-avdelning, läs mer via följande länk där Fredrik berättar som sin arbetsvardag: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/jobb-it-avdelningen/it/fredrik-it-arkitekt/ Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
För funktionen relevant akademisk examen eller annan relevant utbildning kombinerat med arbetslivserfarenhet, som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet (i närtid) i en roll där du medverkat vid driftsättning och design av IT-infrastruktur och IT-plattformar
Mycket god kompetens kring IT-arkitektur, systemdesign och liknande för rollen relevanta delar från en komplex IT-miljö
Du behöver behärska svenska och engelska mycket väl i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap
Meriterande
Följande är meriterande:
Erfarenhet av att ha verkat i en yrkesroll där du är van att hantera flera olika aspekter av drift och utveckling av stora IT-miljöer med höga tillgänglighetskrav
Erfarenhet av att jobba i en organisation med stor teknisk bredd och/eller verksamhet som är starkt styrd av regelverk och lagstiftning, exempelvis inom statlig/offentlig verksamhet, eller större företag/organisation
Yrkeserfarenhet av att stötta runt systemarkitekturfrågor till IT-verksamhet som jobbar med systemutveckling Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är skicklig på att analysera och lösa komplexa tekniska problem av såväl känd som okänd natur, och du trivs i en miljö med ständig förändring och utveckling. Du bidrar till att skapa en kultur av samarbete och kunskapsdelning, där vi strävar efter att ständigt förbättra våra processer och tekniska lösningar. Nyfikenhet inför att lära nytt vad det gäller såväl teknik som arbetsmetoder ser vi som en viktig del för att trivas hos oss.
Vi erbjuder en plats där du kan utvecklas, både i din tekniska kompetens och som en lagspelare. Vi tror starkt på kunskapsdelning och gemensam iteration för att ständigt ligga i teknisk framkant - samtidigt som vi har det roligt tillsammans.
Hos oss är det självklart att du är engagerad, serviceinriktad, effektiv och tillgänglig i ditt förhållningssätt till verksamheten samt kollegor, chefer och andra medarbetare.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och kommer lägga stor vikt vid dessa för att hitta rätt person för rollen.Kontakt
Har du frågor om uppdraget så är du välkommen att kontakta rekryterande chef, tfn: 010-5638534
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta HR-konsult, Emil Bengtsson, emil.bengtsson@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, st.inom-polisen@polisen.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och besvarande av urvalsfrågorna via vår hemsida, senast 14 maj 2026.
Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. ditt CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
