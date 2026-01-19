IT-ansvarig / Manager IT Operations & Compliance
NTM fortsätter sin spännande tillväxtresa och söker nu en IT-ansvarig.
Vill Du vara med och utveckla NTM:s IT-miljö i Sverige?
NTM är en nordisk och internationell koncern som planerar, producerar och reparerar avfalls- och logistiklösningar. Vi erbjuder en modern och flexibel arbetsmiljö där du får stort ansvar, goda utvecklingsmöjligheter och samarbete över landsgränserna.
NTM är norra Europas ledande sopbilsleverantör och ett familjeägt företag från den svenskspråkiga kusten i Finland. NTM har levererat enheter i Sverige sedan 1961 och är nu inne i en expansiv tillväxtresa.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och dynamiskt team som värdesätter samarbete, ansvar och utveckling. I denna rollen blir du en central funktion i att driva samt utveckla stabil och robust IT-drift för den svenska verksamheten i linje med utvecklingen på koncern nivå.
Ansvarsområden innefattar bl a
Ansvar för M365-miljö
Serverdrift, nätverk, molnlösningar och IT-säkerhet
ERP-administration
Hantering av arbetsstationer, telefoner och lokal IT-support
Leverantörskoordinering
Efterlevnad av NIS2, GDPR, Data ActSamarbete med koncernens IT för att säkerställa efterlevnad av gemensamma riktlinjer och standarder Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av IT-drift, MS365 och IT-infrastruktur
God förståelse för IT-säkerhet och kunskap om relevanta regelverk
Mycket goda kunskaper i både det svenska och engelska språket (både i tal och skrift)
Erfarenhet att koordinerar projekt och att arbeta i en internationell miljö
Vi ser det som meriterande om du har ERP-kunskap, Microsoft-certifieringar, erfarenhet av cybersäkerhet och/eller projektledning.
Övrigt
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstid vardagar kl.07:00-16:00
Placering: Kalmar/Stockholm
Anställningsform: Heltid tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader
Sista ansökningsdag:2026-02-15
För övriga frågor vänligen kontakta; conny.soder@ntmsverige.se
Vänligen notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
