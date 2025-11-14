IT-administratör
Bubbleroom är ett e-handelsbolag inom mode, med en tydlig vision om att bli marknadsledande som livsstilsdestination för lyxigt, glammigt och feminint mode. Bubbleroom har sin primära kundbas i Norden med distribution till delar av Europa via Zalando. Bubbleroom grundades 2005 som en webbshop för exklusiva varumärken och har sedan dess utvecklats till att vara en etablerad marknadsaktör inom festmode och vardagliga kläder.
Idag är vi ca 60 personer som arbetar på vårt nybyggda huvudkontor i Borås (Viared), och vi söker nu efter fler medarbetare som drivs av viljan att göra goda affärer samt har ett genuint intresse för mode och e-handel.
Vi är stolta över att vara ett värderingsstyrt bolag som i vår vardag arbetar efter våra värdeord Mod, Driv och Tillsammans. Välkommen till ett företag där medarbetaren är verksamheten och där alla våra framgångar är en konsekvens av våra medarbetares driv & engagemang!
Bubbleroom är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
Om rollen
På Bubbleroom kombinerar vi teknik, mode och passion för att skapa en inspirerande e-handelsupplevelse.
Som IT-administratör hos oss blir du en viktig del av IT-teamet som säkerställer att vår tekniska infrastruktur håller samma höga kvalitet som vår digitala kundupplevelse.
Rollen passar dig som vill utvecklas inom molninfrastruktur, IT, samtidigt som du trivs med ordning, struktur och förbättring av arbetssätt.
Ansvarsområden
- Drift, underhåll och vidareutveckling av Bubblerooms IT-infrastruktur för hög tillgänglighet och prestanda
- Övervakning och felsökning av nätverksprestanda samt hantering av incidenter och driftstörningar
- Säkerhetsarbete med brandväggar, accesskontroller och andra nätverksrelaterade säkerhetsåtgärder
- Dokumentation och processförbättring genom att skapa rutiner, driva förbättringsprojekt och utveckla strukturerade arbetssätt inom IT, med målet att uppnå mer effektiva och strömlinjeformade processer
- Internsupport och användarhantering, inklusive onboarding och offboarding, samt monitorering, övervakning och kvalitetsarbete av befintlig mjukvara för att säkerställa stabilitet, användarvänlighet och kontinuerlig förbättring
Vem är du?
Du är lösningsorienterad, nyfiken och gillar att arbeta både praktiskt och strategiskt. Du trivs med att skapa ordning och struktur, och har ett naturligt driv att förbättra rutiner och processer. Hos Bubbleroom får du chansen att kombinera teknisk spets med en modern, kreativ miljö där IT är en avgörande del av framgången.
- Relevant utbildning och intresse men tidigare arbetserfarenhet är inget krav.
- Du trivs med att arbeta på plats.
- Har erfarenhet av Azure eller liknande plattformar.
- Gillar att ge support och hjälpa våra 60 medarbetare på kontoret.
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift
- Förmåga att arbeta självständigt men också i nära samarbete med kollegor
- Intresse för processer, dokumentation och effektivisering
Varför Bubbleroom
Bubbleroom erbjuder dig en utmanade tjänst i vårt företag som är inne i en spännande transformation. Vi arbetar tillsammans för att ständigt förbättra och öka kundnöjdheten, öka trivsel och arbetsglädje för våra medarbetare samt öka försäljningen och lönsamheten för bolaget. Huvudkontoret består av helt fantastiska, nybyggda lokaler med eget gym och bastu samt ett automatiserat lager i anslutning till kontoret i Viared, Borås. Vill du vara med på vår spännande resa? Välkommen med din ansökan redan idag, men senast 30 november.
Ytterligare information
Tjänsten som IT-administratör är en tillsvidareanställning på 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Kristoffer Sörquist via mail: kristoffer.sorquist@bubbleroom.com
.
