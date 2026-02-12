IT- Konsult
Infracom strävar efter att förenkla våra kunders digitala vardag genom att kombinera personlig service med teknik och kunnande i framkant och på så sätt skapa ett långsiktigt värde. Vi är på en tillväxtresa och behöver fler drivna talanger som vill vara med i vår utveckling. Just nu söker vi efter en IT-konsult som vill göra skillnad för våra kunder där du tillsammans med oss kommer bli en del av en stark gemenskap och affärsdriv.
Din roll hos oss Som IT konsult kommer du vara en viktig del av våra lokala team i Östersund. I din roll kommer du att ansvara för att ge våra kunder den service och IT-support de kan förväntas behöva i sitt arbete. Du kommer därför arbeta med allt inom infrastruktur och drift med fokus på användarproblem i Microsoft 365. Du kommer även arbeta med AD, behörigheter och uppsättning av GPO:er. I och med att vi är ett lite mindre men tajt team kommer du att få möjlighet att bredda dina arbetsuppgifter och ta dig an mer och mer komplexa problem ju längre tiden går.
På Infracom finns det goda möjligheter att utvecklas. Har du ett starkt intresse för IT och vill ta nästa steg i din karriär har du hamnat helt rätt! Din bakgrund och profil För att lyckas i din roll som IT-konsult bör du ha erfarenhet ifrån en liknande roll. Du bör känna dig trygg i din tekniska kompetens och ha arbetat i en konsultroll tidigare. Som person har du ett naturligt engagemang för IT och är således involverad och driven i det arbetet du gör, både mot kollegor och mot kund. Du bör även trivas i en roll med mycket ansvar och tar både funktionalitet och säkerhet i beaktning. Att ha hög grad av servicekänsla är en självklarhet samt en god kommunikativ förmåga. Du kan arbeta självständigt men gillar också att samarbeta med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Erfarenhet av Microsoft 365 och dess olika tjänster.
Erfarenhet av att arbeta med Windows Server med tillhörande tjänster och funktioner
Erfarenhet av klient/serverlösningar.
Flytande språkkunskap i svenska och engelska
Erfarenhet inom Nätverk är meriterande
B-körkort
Om InfraCom Group AB
InfraCom Group AB (publ) är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Sedan 1999 erbjuder vi tjänster inom mobil- och fasttelefoni, molnväxel, internet via fiber, server, hosting och webbplattformar. Vi har mer än 30 000 kunder, främst inom SME-segmentet samt offentlig förvaltning.
Omsättning: ca 800 miljoner
Ca 300 medarbetare
• 20 kontor
Certifierade enligt ISO9001, ISO14001 och ISO27001
Anslutna till kollektivavtal
Varför Infracom? Vi uppmuntrar samt stöttar varandra, och tar vara på våra individuella förmågor, perspektiv och erfarenheter. Du som medarbetare är därför viktig för oss! Genom Infracom kommer du att få ta del av:
Glada och drivna kollegor
En dynamisk miljö med starkt driv
En arbetsplats med stort fokus på trivsel, sammanhållning och ha kul på jobbet!
Konkurrensmässiga löner och villkor, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Ett bolag som är anslutet till kollektivavtal
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att kontakta Matti Arnqvist (matti.arnqvist@infracom.se
). Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
