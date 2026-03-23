IT Workplace Specialist till Sveriges A-kassor
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-03-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en central roll där du kombinerar teknik, leverantörsstyrning och support? Hos Sveriges A-kassor får du arbeta med moderna M365-lösningar och vara spindeln i nätet i en samhällsviktig organisation.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
I rollen som IT Workplace Specialist ansvarar du för att säkerställa en fungerande och modern digital arbetsplats. Du arbetar nära externa leverantörer där du följer upp leveranser, kravställer och säkerställer kvalitet i Workplace-tjänster. Rollen är varierad och kombinerar strategisk förvaltning inom Microsoft 365 med operativ support till verksamheten. Du blir en viktig länk mellan teknik, leverantörer och användare. Om företaget
Sveriges A-kassor är en samarbetsorganisation för landets arbetslöshetskassor och spelar en viktig roll i det svenska trygghetssystemet. Här erbjuds du en inkluderande arbetsplats med engagerade kollegor, där kunskapsdelning och samarbete står i fokus. Organisationen befinner sig på en spännande resa inom digitalisering och Microsoft 365, med ambition att utveckla både säkerhet och framtidens digitala arbetsplats.
Du erbjuds Du erbjuds en roll med stor frihet under ansvar i en stabil organisation med trevliga och hjälpsamma kollegor. Här finns stora möjligheter till professionell utveckling, särskilt inom de snabbt växande områdena AI och säkerhet.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett ansvar för den interna IT-miljön, med fokus på leverantörsstyrning, användarsupport och strategisk utveckling av Microsoft 365-plattformen för att möta framtida behov inom säkerhet och AI.
Ansvara för administration av användarkonton, behörigheter och policyer i Microsoft 365 (Azure AD, Teams m.m.)
Hantera och följa upp licenser samt arbeta i verktyg som JIRA Servicedesk i en beställarroll
Följa upp IT-leverantörer och säkerställa kvalitet i leveranser inom workplace, servicedesk och nätverk
Ge support till verksamheten kring klienter, IT-utrustning, nätverk och digitala möteslösningar
Vi söker dig som
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 2-3 års erfarenhet av förvaltning och/eller support inom Microsoft 365
Gedigen kunskap om Windowsbaserade klientmiljöer
Erfarenhet av Azure AD och kontohantering
Erfarenhet av Microsoft 365-tjänster såsom Teams, OneDrive och Exchange Online
Erfarenhet av arbete i både on-prem och molnbaserade miljöer
God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Certifiering inom Microsoft 365 eller liknande
Erfarenhet av att arbeta i en beställarroll gentemot IT-leverantörer
Erfarenhet av design och implementation av klientplattformar
Erfarenhet av säkerhetsarbete inom M365 (t.ex. Defender, governance)
Erfarenhet från offentlig sektor
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Samarbetsvillig
Flexibel
Serviceinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RDYJE3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9814738