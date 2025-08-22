IT Tekniker
2025-08-22
Publiceringsdatum2025-08-22
Vi söker nu två nya kollegor till vårt team varav en av tjänsterna är placerad i Karlshamn och den andre i Karlskrona.
Region Blekinge ingår i den nationella systemet för kunskapsstyrning som har målet att bidra till en god hälsa som ska vara kunskapsbaserad, säker och individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. Ett område inom kunskapsstyrning är den nationella samverkansgruppen för hälsodata vars uppdrag är att strategiskt styra och stärka det regiongemensamma arbetet med hälsodata
It Support är en avdelning med 23 medarbetare fördelad på två sjukhus Karlshamn och Karlskrona.
Vi är en stödfunktion med en Servicedesk m olika kontaktvägar in som telefon, webbformulär etc. IT Tekniker i verksamheten som hantera beställningar av IT produkter, utbyte och felsökning av hårdvara, installationer av datorer, mobiler och plattor, konferensteknik. Avdelningen är ansvariga för E-kort och Passagekortsadministrationen.
Uppdraget för avdelningen It Support är att ge IT Stöd till interna Regionanställda inkl. Privata vårdgivare, kommunsjuksköterskor mfl aktörer.
Om jobbet
Tillsammans med dina kollegor är du drivande för att öka kundnöjdheten och säkerställa att våra kunder får en snabb och effektiv support vid varje kontakt med servicedesk.
En vanlig dag för dig handlar främst om att ta emot och lösa ärenden via telefon. Du ansvarar för att lösa så mycket som möjligt i telefon och att de ärenden som inte löses direkt i telefonen skickas vidare till andra it-tekniker som kan göra en djupare felsökning. Det kan även förekomma hantering av ärende via mail eller webbanmälan.
Rollen är bred och du jobbar tillsammans med andra kompetenser både inom it och andra verksamheter. Region Blekinge står inför en spännande resa mot ökad digitalisering och du kommer att vara en viktig kugge i detta arbete.
Anställningen kan innebära att du även kommer ingå i IT-verksamhetens beredskap.
Utveckling av en processorganisation pågår där du kommer att ingå och bidra inom ditt kompetensområde
Om dig
Vi söker dig med högskoleutbildning inom teknik eller it, alternativt annan relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig med goda kunskaper inom:
- Datorer, Mobiler, Plattor, kringutrustning, operativsystem och nätverk
- MS Office
- Ärendehanteringssystem
- Microsoft Active Directory och Exchange
- UEM och Intune
- Managering av plattor och mobiler
- Kunskaper om ITIL processer
- Kunna uttrycker dig väl i tal och skrift
Som person är du självgående och driven med en god förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv. Vidare är du serviceinriktad och har lätt för att kommunicera både på svenska och engelska i tal och skrift med en hög samarbetsförmåga.
För att trivas i rollen är du en naturlig relationsbyggare som med enkelhet arbetar såväl självständigt som i grupp. Vidare är du målinriktad och strukturerad i ditt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt förutsätter att du delar Region Blekinges värderingar. Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Låter detta som en spännande roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig! I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval.
Tjänsterna är placerad i Karlskrona och Karlshamn, men resor kan förekomma i hela länet. Körkort är krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/490". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Utveckling och IT Kontakt
Birgitta Folkesson 0734-471860 Jobbnummer
9470293