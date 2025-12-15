IT tekniker - Verksamhetsnära digitala lösningar
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Rollen är placerad i gruppen för Virtuella arbetsplatser och utskrift. Vår grupp ansvarar för tunna terminaler, utskrifter, intagnas IT-miljö och de bakomliggande plattformarna. Gruppen förvaltar och vidareutvecklar tjänster som används av både Kriminalvårdens personal och intagna. Tjänsterna omfattar bland annat digitala läroverktyg för intagna, möjlighet för häktade att ta del av förundersökningsmaterial samt anställdas åtkomst till centrala administrativa system.
Vi arbetar som 3e linjens tekniker med installationer, livscykelhantering, certifiering, test samt förändring av både hårdvara och mjukvara. Vi tar ett helhetsansvar för drift och vidareutveckling av dessa miljöer samt samarbetar löpande med både arkitekter och tekniker inom andra IT-infrastrukturgrupper.
Som IT-tekniker i gruppen bidrar du till att leverera en stabil, säker och modern arbetsmiljö. Du jobbar med felsökning, optimering och förbättringar av våra terminaler, utskriftstjänster och relaterade system. Ditt intresse och dina tidigare erfarenheter styr vilket fokus du har.
Rollen innebär nära dialog och samarbete med 1:a och 2:a linjens support såväl som andra delar av infrastrukturen. Det innefattar bland annat externa leverantörer, nätverk, servermiljöer och behörighetsförvaltning.
Vi ser framåt och bygger kompetens för kommande behov; vi har något stort på gång. Därför söker vi dig som har erfarenhet av Linux och gärna automation, exempelvis skriptning eller arbetsflödesautomatisering. Det är områden vi planerar att använda mer av för att effektivisera och framtidssäkra våra lösningar.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi kombinerar teknisk nyfikenhet med ett tydligt fokus på att skapa nytta för verksamheten.Kvalifikationer
Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd mot dina kollegor. Vi förutsätter att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och att människor har olika förutsättningar. Utöver det kan du med enkelhet sätta dig i någon annans perspektiv och ha förståelse för deras situation. Du har också för vana att sätta dina egna mål arbeta mot dessa aktivt med fokus på resultatet - detta gör du genom att prioritera, planera och agera.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Erfarenhet av arbete i Linuxmiljöer
* Grundläggande kunskap om Linux systemadministration
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
* Yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande
* Högskoleutbildning på kandidatnivå eller motsvarande
* Certifieringar inom relevant teknik eller systemadministration
* Flerårig erfarenhet inom installation, drift, underhåll eller felsökning av Unix/Linux-miljöer oavsett roll
* Erfarenhet av att jobba i rollen som IT-tekniker, IT Operations Specialist, drifttekniker, systemadministratör, systemförvaltare eller motsvarande
* Erfarenhet av att utföra djupare felsökning på hårdvara och mjukvara för tunna terminaler, skrivare eller surfplattor
* Erfarenhet av nätverks- och serverinfrastruktur
* Erfarenhet av automation och automatisering
* Erfarenhet av Kriminalvårdens arbetssätt, system och verktyg
* Grundläggande kunskap om PKI
* Grundläggande kunskap om IGEL OS
* Mycket goda kunskaper om Windowsmanagering (Behörigheter, AD, GPO)
* Goda kunskaper i utformning av teknisk dokumentation
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
