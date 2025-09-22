IT Supporttekniker - Stockholm
2025-09-22
IT Supporttekniker
Rollbeskrivning
Vi söker en IT Supporttekniker som vill bli en del av ett team med fokus på att leverera högkvalitativ support och service. Rollen innebär att du hanterar användarfrågor och incidenter via telefon, e-post, portal och chatt. Tillsammans med kollegorna bidrar du även till att utveckla processer och arbetssätt för att skapa en ännu bättre supportupplevelse.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Tillhandahålla support och vägledning till användare via telefon, e-post, portal och chatt
Felsöka, analysera och åtgärda incidenter inom IT-miljön
Samarbeta med övriga i teamet för att förbättra processer och arbetssätt
Arbeta enligt schema som inkluderar både vardagar och helgerKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av IT-support, användarsupport eller kundservice
Kunskap i ServiceNow eller liknande ärendehanteringssystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God kommunikativ förmåga samt ett serviceinriktat arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet från retailmiljö
Dokumenterad vana av att arbeta i en större servicedesk eller supportorganisation
Start/Längd
Start: 2025-09-29
Längd: 2025-11-10
Plats
Stockholm (på plats, enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
