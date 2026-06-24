IT Specialist - API Management
Techrytera AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
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Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning – utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten – både för dig som kandidat och för våra kunder.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker en specialist med kompetens att etablera API-management plattform med hög grad av API säkerhet, kompetensområdet tangerar även IAM (Identity Access Management) och PKI (Public Key Infrastructure). Konsulten kommer arbeta med hela införandet av nyetablering av API-management, från krav, design och tekniskt införande och verifiering, framtagning av teknisk dokumentation och instruktioner, samt kompetensspridning inom säker API-utveckling till mottagande förvaltning.
Vi söker dig som har egen praktisk erfarenhet av att etablera API-management plattform (ej molnbaserad) med "zero trust"-arkitektur med stort fokus på API-säkerhet.
Arbete drivs i projektform bestående av projektledare, arkitekter och utvecklare, i nära samarbete med beställare och övrig IT-förvaltning.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
Du är sakkunnig inom API-säkerhet och kan omsätta behov till tekniska krav, säkerhetskrav, processkrav och lösningsalternativ för API-plattform och konkreta API-implementationer och vägleda i alternativa lösningars för- och nackdelar.
Du arbetar handgripligen med installation, konfiguration och härdning.
Du specificerar och implementerar autentiserings- och auktoriseringslösningar för olika APIanvändningsfall (OAuth2.0, OpenID Connect, JWT).
Du deltar i att utforma säkerhetskontroller som t.ex. rate limiting, och loggning/övervakning av anomalier.
Du specificerar behov av verifikation och utför verifikationer av lösningen (till exempel med hjälp av OWASP ramverk).
Du deltar i att ta fram krav och utvärdera plattformar och lösningar i upphandling av API managementplattform.
Du deltar i att ta fram krav och lösningsförslag som berör IAM och PKI för att implementera API-management plattformslösning.
Du deltar i hot- och riskanalyser (Threat Modeling) för att identifiera sårbarheter i lösningsförslag.
Du deltar i arbetet med att sätta upp CI/CD-pipelines för automatiserad deployment.
Du deltar i att ta fram krav och processer för API management (t.ex. API onboarding och behörighetshantering).
Du deltar i att ta fram processer och rutiner för säker API-utveckling (t.ex. policy utveckling, API riktlinjer för API utvecklare).
Skallkrav: 1. Minst 3 års erfarenhet av tekniskt arbete med drift, förvaltning API-management system on premises och eller minst 1 full etablering av API-management plattform on-premises. 2. Minst 10 års erfarenhet inom IT med fokus på kommunikationslösningar och IT-säkerhet med en eller flera av API-gateway, Integrationsplattform, autentisering, auktorisation, IAM, PKI och IT-säkerhet. 3. Minst 2 års erfarenhet av att implementera OAuth 2.0 och OpenID Connect 4. Minst 1 års erfarenhet av lösningsmönster med opaque tokens för externa klienter. 5. Minst 2 års erfarenhet av att arbetat med zero trust-arkitektur i API-flöden (principen "trust nothing, verify everything").
Meriterande: 1. Erfarenhet av att själv ha implementerat minst 1 st API-implementation med FAPI 2.0 Security profile eller motsvarande anpassad OAuth 2.1- baserad profil 2. Erfarenhet av att ha bidragit för att tagit fram API-riktlinjer för API-design och API-säkerhet för utvecklingsteam 3. Erfarenhet av att själv ha implementerat IDP/IAM system för API-management och OAuth/OpenID-standarderna 4. Erfarenhet av att själv ha implementerat API-flöden med OAuth 2.0 Mutual-TLS Client Authentication and Certificate-Bound Access Tokens (RFC 8705) eller OAuth 2.0 Demonstrating Proof of Possession (DPoP) (RFC 9449)
Preliminärt startdatum: efter godkänd säkerhetsprövning
Slutdatum: som längst t.o.m 2029-12-31
Omfattning: Omfattningen uppskattas till 80-100% av heltid.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb – du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7791087-2069562". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9977839