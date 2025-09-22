IT Projektledare
Vi söker nu en erfaren projektledare till ett omfattande utvecklingsuppdrag som kombinerar verksamhetsförflyttning och framtagning av ett nytt internt utvecklat IT-stöd för skuldsaneringsprocessen.
Som projektledare kommer du att ha det övergripande ansvaret för hela projektet - från behovsanalys och kravställning till genomförande och införande. Du leder projektet i nära samarbete med delprojektledare, verksamhetsarkitekter, IT-specialister och övriga nyckelpersoner. Rollen innebär även föredragande inför styrgrupp och myndighetsledning.
Planera, styra och genomföra utveckling och införande av ett nytt verksamhetsnära IT-stöd
Säkerställa projektets budget, tidplan och omfattning för att uppnå rätt värde i relation till investeringsnivån
Leda projektteam och samordna intressenter på strategisk, taktisk och operativ nivå
Driva förändringsarbete och hantera kommunikation och förankring inom organisationen
Genomföra statusrapportering, uppföljning och framtagning av beslutsunderlag
Samordna beroenden till andra utvecklingsinitiativ och systemområdenProfil
Vi söker dig som är en agil ledare med god teknisk förståelse och vana att driva komplexa förändringsprojekt i högt tempo. Du kan röra dig obehindrat mellan strategiska, taktiska och operativa frågor och leder med både tydlighet och tillit.
Krav (ska uppfyllas):
Minst 5 års erfarenhet som projektledare i liknande uppdrag (senaste 8 åren)
Minst 5 års erfarenhet av att leda förändringsarbete kopplat till införande av nya IT-system
Dokumenterat mycket god ledarförmåga på strategisk, taktisk och operativ nivå
God teknisk förståelse relaterad till systemutveckling
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, inklusive visualiseringar
Utmärkt svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Drivande, självgående och serviceinriktad
Flexibel, tydlig och beslutsför
Strukturerad, analytisk och med stark helhetssyn
Samarbetsorienterad och bidrar till en god laganda
Meriterande (bör-krav):
Erfarenhet av projektledning i större myndighet eller liknande stor organisation
Certifiering som projektledare (t.ex. IPMA eller likvärdig)
Erfarenhet av agilt ledarskap och agila metoder
