IT och säkerhetsansvarig
Arbetslöshetskassan Handels / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arbetslöshetskassan Handels i Stockholm
På Akassan Handels har vi som uppdrag att ta hand om arbetslöshetsförsäkringen för våra ca 186 000 medlemmar verksamma inom handeln men också tjänstemän, frisörer och musiker. Det är ett arbete med stort ansvar då de beslut vi fattar påverkar våra medlemmars vardag.
Vi värnar om att våra medlemmar ska känna sig trygga i hur vi hanterar vårt uppdrag och arbetar för att vara flexibla, effektiva och tillgängliga.
Vill du ta ett helhetsansvar för IT och säkerhet i en samhällsviktig organisation? Nu söker vi en IT och säkerhetsansvarig som vill vara med och skapa en stabil, säker och framtidssäkrad teknisk miljö för vår verksamhet.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att leda och vidareutveckla vår IT-verksamhet samt samordna och driva informationssäkerhetsarbetet. Du har både ett strategiskt och operativt ansvar och arbetar nära verksamheten, ledningen och externa leverantörer. Rollen innebär även viss arbetsledning inom IT och säkerhet.
Ditt uppdrag är att säkerställa att våra system, information och processer håller hög kvalitet, är rättssäkra och uppfyller gällande lagar och krav - samtidigt som IT fungerar som ett effektivt stöd i vardagen.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Säkerställa stabil och säker IT-miljö som möjliggör rättssäker och effektiv ärendehandläggning.
Förvalta och följa upp avtal med IT-leverantörer.
Samordna och vidareutveckla kassans informationssäkerhetsarbete och ledningssystem för informationssäkerhet.
Upprätta och uppdatera styrdokument såsom informationssäkerhetspolicy, riktlinjer, rutiner och instruktioner.
Utföra informationsklassning och uppföljning av säkerhetsnivåer.
Säkerställa efterlevnad av regelverk som GDPR, NIS2 och relevanta föreskrifter i samverkan med ett team på kassan.
Hantera och samordna informationssäkerhetsincidenter och säkerställa korrekt rapportering enligt lag och interna krav.
Stötta verksamheten vid upphandlingar, digitalisering och systemutveckling.
Utbilda och skapa ökad säkerhetsmedvetenhet hos medarbetare och chefer.
Vi söker dig som
Har relevant eftergymnasial utbildning inom IT, informationssäkerhet, systemvetenskap eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet.
Har erfarenhet av att leda IT-verksamhet eller tekniska team.
Har god kunskap om IT-drift, systemförvaltning, nätverk och tekniska miljöer.
Har dokumenterad erfarenhet av informationssäkerhet, informationsklassning och riskhantering, gärna enligt etablerade standarder.
Har god förståelse för regelstyrda verksamheter och informationssäkerhetskrav.
Är strukturerad, analytisk och trygg i att ta beslut.
Har god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta och utbilda andra.
Det är meriterande om du har erfarenhet från att arbete i verksamhet med höga krav på rättssäkerhet och informationshantering.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete i en samhällsviktig organisation.
Valmöjlighet att arbeta på kontor i Stockholm, Luleå eller Eskilstuna eller på distans hemifrån i närheten av något av våra kontor.
En varierad roll med stort ansvar och möjlighet att påverka.
Nära samarbete med verksamhet och ledning.
En arbetsmiljö där kvalitet, trygghet och utveckling står i fokus.
Tjänsten är tillsvidare på heltid med oreglerad arbetstid. Vi tillämpar sex månaders provanställning och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och rikslunchkort.
Har du frågor?
Pernilla Nilsson, Kassaföreståndare
010 - 450 84 70
Jessica Andersson, Facklig representant
010 - 450 84 08
Ansökan
Låter detta som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan! Du registrerar den via vår hemsida (klicka på "skicka ansökan") och vi vill att du laddar upp såväl personligt brev som beskriver dig som person och ditt CV, så snart som möjligt, senast den 10 februari 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Länk till ansökan: Akassan Handels - IT och säkerhetsansvarig
Har du några frågor kan du skicka din fråga till: akassan.personal@handels.se
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida
Vi samarbetar med Handelsanställdas förbund och vill att du delar våra värderingar avseende frihet, demokrati och social rättvisa i både tanke och handling.
Behandlingen av uppgifter om dig
Vi följer dataskyddsförordningens krav på behandling av personuppgifter. När du ansöker om en anställning hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter med de lagliga grunderna berättigat intresse samt avtal. Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att a-kassan som arbetsgivare ska kunna fullfölja sitt ansvar kring rekryteringsprocessen och samla in de personuppgifter som behövs vid en eventuell anställning. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål. Dina personuppgifter registreras i våra övriga system först om och när du tackat ja till erbjudande om anställning. Under rekryteringsprocessen är dina uppgifter skyddade och det är endast behöriga som har åtkomst till dem i rekryteringssystemet. När rekryteringsprocessen är avslutad gallras de uppgifter vi inte längre behöver, de som vi får spara längre tid gallras efter 2 år. Du har rätt att få insyn i vilka uppgifter vi behandlar och göra invändningar mot riktigheten i uppgifter och deras behandling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetslöshetskassan Handels
, https://www.akassanhandels.se/ Kontakt
Kassaföreståndare
Pernilla Nilsson 010-450 84 70 Jobbnummer
9699277