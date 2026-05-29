2026-05-29
IT Manager - Transport & Logistik
Ansvarsområden
• Ansvara för företagets IT-miljö och digitala lösningar inom transport och logistik.
• Utveckla och förbättra företagets digitala arbetssätt och IT-struktur.
• Hantera kontakt med externa IT-leverantörer och säkerställa stabil drift och support.
• Arbeta med IT-säkerhet, användarstöd och interna rutiner.
• Stödja verksamheten med tekniska lösningar för planering, kommunikation och administration.
• Delta i utveckling av transportsystem och digitala arbetsprocesser.
• Ansvara för licenser, IT-utrustning och kostnadsuppföljning.
• Samarbeta nära ledningen för att effektivisera verksamheten genom teknik och digitalisering.Publiceringsdatum2026-05-29Kvalifikationer
• Erfarenhet av IT-administration eller IT-ledning.
• God förståelse för digitala system och tekniska lösningar.
• Erfarenhet av Microsoft 365, Teams och SharePoint är meriterande.
• Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt.
• God kommunikationsförmåga på engelska.
• Erfarenhet inom transport- eller logistikbranschen är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: Info@artway.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Artway AB
(org.nr 559384-2353)
Bergavägen 13 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Jobbnummer
9935780