IT Change Manager
Eccera Professionals AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-22
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vill du ta en central roll i att säkerställa effektiva och kontrollerade IT-förändringar i en komplex verksamhet? Vi söker nu en erfaren IT Change Manager för ett spännande konsultuppdrag hos en av våra kunder i Linköping. Här erbjuds du möjligheten att arbeta i en dynamisk IT-miljö där struktur, samarbete och kontinuerliga förbättringar står i fokus.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som IT Change Manager ansvarar du för den dagliga styrningen och samordningen av organisationens process för förändringshantering. Du säkerställer att förändringar genomförs enligt etablerade processer, riktlinjer och regelverk samtidigt som verksamhetens behov möts på ett effektivt sätt.
I rollen kommer du bland annat att:
Leda och koordinera det dagliga arbetet inom IT Change Management
Prioritera, fördela och följa upp aktiviteter kopplade till förändringsprocessen
Säkerställa efterlevnad av processer, policys och compliance-krav
Hantera och eskalera avvikelser vid behov
Planera och stötta genomförandet av interna och externa revisioner
Leda Change Advisory Board (CAB) och säkerställa att beslutade förändringar genomförs enligt plan
Identifiera förbättringsområden och driva initiativ inom processutveckling och automation
Stötta verksamheten i frågor kopplade till förändringshantering, arbetssätt och processer
Ta fram, analysera och följa upp rapporter samt relevanta nyckeltal
Samarbeta nära verksamheten, processägare och andra intressenter för att utveckla och säkerställa en effektiv förändringsprocessProfil
Vi söker dig som är självständig, drivande och har en stark förmåga att skapa struktur i komplexa miljöer. Du är van vid att ta ägarskap för processer och har lätt för att bygga förtroende och samarbete med olika intressenter.
Du trivs i en koordinerande roll där du får kombinera ledarskap, kommunikation och processutveckling. Samtidigt har du ett analytiskt förhållningssätt och ett stort fokus på kvalitet, riskhantering och ständiga förbättringar.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete som IT Change Manager
Erfarenhet av att leda och facilitera Change Advisory Board (CAB)
Erfarenhet av IT Change Management i större och komplexa IT-miljöer
Grundläggande kunskaper i ServiceNow
God kommunikativ förmåga och vana att samverka med flera olika intressenter
Självgående arbetssätt med god ledarskapsförmåga
God förmåga att planera, prioritera och driva arbete framåt
Talar och skriver obehindrat på svenska
Meriterande
Erfarenhet av IT Change Management i internationella eller globala organisationer
Erfarenhet av processförbättringar och automatiseringsinitiativ
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
582 77 LINKÖPING Kontakt
Talent Acquisition Recruiter
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com +46734159378 Jobbnummer
9973801