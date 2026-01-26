Iqos Field Representative Deltid Stockholm
Vi söker IQOS Field Representatives på deltid i Stockholm
Vill du representera en innovativ rökfri produkt och samtidigt bygga värdefull erfarenhet inom försäljning och kundmöten? Då är rollen som IQOS Field Representative hos Swedish Match något för dig.
Det här är ett flexibelt deltidsjobb, perfekt för dig som studerar eller vill arbeta extra vid sidan av annat.
Vad rollen innebär
Som IQOS Field Representative är du mer än en säljare, du är ansiktet utåt för Swedish Match i mötet med konsumenter. Rollen är helt inriktad på B2C, där du möter kunder i utvalda butiker runt om i Stockholm och hjälper dem att upptäcka rökfria alternativ.
I rollen får du:
Representera IQOS, en banbrytande produkt som värmer tobak istället för att förbränna den
Inspirera och engagera kunder genom rådgivning och vägledning
Vara butikens kontaktperson och bidra till långsiktiga kundrelationer
Arbeta självständigt med tydliga mål och daglig uppföljning
Vi söker dig som är
Social och utåtriktad, du trivs i mötet med människor
Energisk och positiv, du sprider engagemang
Nyfiken, du vill utvecklas och lära dig nytt
Målmedveten och driven, du gillar att nå resultat
Vi erbjuder
En spännande roll i ett starkt och innovativt varumärke
Ett engagerat team och en positiv arbetsmiljö
Flexibla arbetstider, med fokus på helger och högsäsong
Konkurrenskraftig lön och motiverande bonussystem
WaveCrest är ett nordiskt företag med huvudkontor i Stockholm och över 20 års erfarenhet av fältmarknadsföring för några av världens största varumärken. Vi är stolta över att alltid leverera bästa möjliga resultat för våra kunder, och utveckla våra medarbetare längs vägen.
Låter det som något för dig?
