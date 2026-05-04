IPS-handledare
På Lumena erbjuds öppna insatser mot arbete eller studier för alla invånare i Södertälje kommun. Verksamheten har tre inriktningar. Alis är vår ordinarie verksamhet som riktar stöd till unga vuxna mellan 18-29 år. Egen väg för unga är ett ESF-finansierat projekt som riktar stöd till unga vuxna 18-21 år från särskilt utsatta områden. Lumena +, ett delprojekt i ett regionalt ESF-finansierat samverkansprojekt mellan Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Södertälje kommun. I hela vår verksamhet arbetar vi utifrån de evidensbaserade metoderna Individuellt stöd mot arbete (IPS) samt Case management (CM). Hos oss arbetar mentorer och arbetskonsulenter. Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att handleda arbetskonsulenter som arbetar enligt IPS. Handledningen håller du både i grupp och individuellt utifrån metoden. I handledningen förekommer fältarbete tillsammans med arbetskonsulenterna. Du samarbetar med arbetsgivarsamordnaren inom området. Utifrån att enheten bedriver två ESF-finansierade utvecklingsprojekt kan tjänsten även komma att innebära metodutveckling samt vissa administrativa uppgifter inom projekten.
Vem är du?
Du har gedigen erfarenhet av att arbeta som arbetskonsulent enligt metoden IPS samt erfarenhet av att handleda i metoden. Du har god kännedom om aktuell målgrupp. Du drivs av att stödja utveckling hos andra och har ett pedagogiskt förhållningssätt. Du handleder systematiskt utifrån principerna i IPS och har samtidigt förmågan att anpassa handledningen utifrån vad som behövs individuellt eller i gruppen.Kvalifikationer
IPS-handledarutbildning
Erfarenhet av att arbeta som IPS-handledare
Flerårig erfarenhet av att arbeta som arbetskonsulent enligt IPSDina personliga egenskaper
Egenskaper vi eftersöker är nyfikenhet, öppenhet och en positiv tilltro till deltagarnas möjligheter att arbeta eller studera.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vi har kontor centralt i Södertälje centrum, på Nygatan 4, plan 3.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
