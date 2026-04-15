IoT System Engineer till Edeva
2026-04-15
Om Edeva
Edeva AB är ett svenskt teknikbolag som bidrar till säkrare, smartare och mer hållbara städer. Vi verkar inom två affärsområden: trafiksäker infrastruktur och datadrivet beslutsstöd. Vår egenutvecklade produkt Actibump är ett aktivt dynamiskt farthinder som ökar trafiksäkerheten utan att störa kollektivtrafik eller utryckningsfordon - en lösning som idag används i flera städer i Sverige och internationellt. Genom vårt andra affärsområde, Actinode, förvandlar vi fordonsdata till konkreta insikter som hjälper städer att nå sina klimatmål och förbättra trafiksäkerheten.
Hos Edeva får du arbeta i en växande organisation med både nationell och internationell expansion, där teknik, samhällsnytta och innovation möts - och där du har stor möjlighet att påverka.
Om rollen
Som IoT System Engineer hos Edeva arbetar du med våra edge- och IoT-lösningar - från uppkopplade enheter och sensorer till kommunikation med vårt centrala system.
Vi utvecklar i dagsläget inte egna hårdvaruplattformar eller custom-kort. Våra lösningar baseras på etablerade edge-plattformar (t.ex. Linux-baserade enheter), kommersiella sensorer och specialiserad utrustning som exempelvis kameror och ljudsensorer. Ditt fokus i rollen ligger på integration, stabilitet, driftsättning och felsökning.
Du arbetar nära vår systemarkitekt, som ansvarar för övergripande arkitektur och backend-design. Rollen innebär stort eget ansvar för hur nya sensorer och edge-lösningar kopplas in, testas och fungerar i fält.
Arbeta med utveckling, integration, test och driftsättning av våra IoT- och edge-lösningar
Integrera nya sensorer och uppkopplade enheter mot vårt centrala system via etablerade protokoll.
Säkerställa stabil och robust kommunikation mellan edge-enheter och centrala system.
Vara teknisk brygga mellan fältmontörer, drift och systemarkitekt.
Vara med och förbättra arbetssätt kring testning, kvalitetssäkring och uppdateringar inför fältutrullning.
Delta i incidenthantering och rotorsaksanalyser kopplade till edge- och IoT-lösningar.
Felsöka i hela kedjan: Linux-tjänster, nätverk, portar, certifikat, brandväggar, API-integrationer och dataflöden.
Dokumentera lösningar och arbeta strukturerat med versionshantering (Git).
Vi erbjuder
I den här rollen blir du en nyckelperson i ett bolag där teknik spelar en central roll i samhällskritisk infrastruktur. Du får ett stort mandat, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både tekniska lösningar och arbetssätt när vi växer - även internationellt.Profil
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och gillar att arbeta med uppkopplade system. Du är nyfiken, lösningsorienterad och trivs när du får kombinera teknik med verklig drift.
Du har erfarenhet av Linux och känner dig bekväm med att felsöka och förstå hur olika delar i ett system hänger ihop - från sensor till backend.
Har du egna teknikintressen vid sidan av jobbet, som exempelvis elektronik, automation eller smarta hem-lösningar, eller andra "maker"-projekt ser vi det som ett plus.
Krav för tjänsten
Teknisk högskole- eller universitetsutbildning (t.ex. data, elektro, IT, mekatronik) eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av IoT, edge-system eller uppkopplade lösningar
Goda kunskaper i Linux (tjänster, loggar, felsökning)
Erfarenhet av IoT-kommunikation, t.ex. MQTT och REST API:er
Förmåga att felsöka systemövergripande problem (edge nätverk backend-integration).
Goda kunskaper i Python, JavaScript eller PHP
Mycket god svenska i tal och skrift samt god teknisk engelska
I den här processen samarbetar Edeva med Skill. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Sofie Ilhed, sofie.ilhed@skill.se
. Vi jobbar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan i dag.
