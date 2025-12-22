iOS utvecklare

Northab AB / Datajobb / Göteborg
2025-12-22


iOS-utvecklare inom finans- och försäkringsbranschen

För kundens räkning söker vi nu en iOS-utvecklare som vill arbeta i en modern och affärskritisk produktmiljö inom finans- och försäkringsbranschen. Här får du möjlighet att utveckla robusta iOS-lösningar med höga krav på säkerhet, prestanda och användarupplevelse - samtidigt som du får stort tekniskt inflytande.

Ditt uppdrag

Utveckla och vidareutveckla iOS-appar i Swift, UIKit och SwiftUI

Påverka arkitektur och tekniska vägval

Samarbeta tätt med produkt, design och backend

Säkerställa hög kodkvalitet genom code reviews och best practices

Delta i agilt arbete och kontinuerlig förbättring

2025-12-22

Profil
Erfarenhet av iOS-utveckling i Swift

Förståelse för arkitektur och designmönster (t.ex. MVVM)

Vana av API-integrationer och felsökning

För seniora profiler: tekniskt ledarskap och mentorskap

Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att höra av dig.

Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

