iOS-utvecklare inom finans- och försäkringsbranschen
För kundens räkning söker vi nu en iOS-utvecklare som vill arbeta i en modern och affärskritisk produktmiljö inom finans- och försäkringsbranschen. Här får du möjlighet att utveckla robusta iOS-lösningar med höga krav på säkerhet, prestanda och användarupplevelse - samtidigt som du får stort tekniskt inflytande.
Ditt uppdrag
Utveckla och vidareutveckla iOS-appar i Swift, UIKit och SwiftUI
Påverka arkitektur och tekniska vägval
Samarbeta tätt med produkt, design och backend
Säkerställa hög kodkvalitet genom code reviews och best practices
Delta i agilt arbete och kontinuerlig förbättring
Erfarenhet av iOS-utveckling i Swift
Förståelse för arkitektur och designmönster (t.ex. MVVM)
Vana av API-integrationer och felsökning
För seniora profiler: tekniskt ledarskap och mentorskap
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att höra av dig.
