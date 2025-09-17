Inventerare med praktisk erfarenhet!
2025-09-17
Vi söker en inventerare till ett uppdrag med hållbarhetsfokus - Stockholm
Vill du ha ett rörligt och praktiskt arbete där du samtidigt bidrar till en mer hållbar framtid? Då kan det här vara jobbet för dig. Vi söker en självgående, prestigelös och noggrann person som trivs med att arbeta fysiskt och samtidigt vill vara del av ett större sammanhang.
Om jobbetDu kommer att arbeta ute hos våra kunder i fastighetsmiljöer. Ditt uppdrag är att märka upp inventarier och byggnadsdelar samt att mäta dessa och registrera informationen i ett digitalt system.
Varje uppdrag utförs enligt en tydlig metod, och du får utbildning och introduktion i både verktyg och arbetssätt. Du arbetar ofta självständigt men med stöd från en arbetsledare och ett engagerat team i bakgrunden.
Vad vi sökerVi söker dig som är händig, praktiskt lagd och har lätt för att ta till dig nya arbetsmoment. Du behöver inte ha exakt den här erfarenheten sedan tidigare, men kanske har du jobbat inom bygg, montage, lager, fastighetsskötsel eller annat praktiskt yrke.
Vi ser att du är:
Självständigt och gillar att jobba praktiskt
Noggrann och strukturerad
Prestigelös och vill bidra till helheten
Nyfiken och vill lära dig nya system och metoder
B-körkort är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
Trygg anställning med bra villkor
Kompetensutveckling och fortlöpande utbildningar
Tillgång till spännande projekt inom olika områden
En inspirerande och trivsam arbetsmiljö
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi gör urval löpande. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
