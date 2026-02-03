Intresseanmälan timvikariat Ekängsbadet
2026-02-03
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Ekängsbadet är ett litet familjärt bad. Här finns en 25 meters bassäng där två banor alltid är reserverade för motionssimning. Det finns en undervisningsbassäng och en liten plaskpool för de minsta. I anslutning till entrén finns en liten kiosk med enklare utbud.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Arbetet som timvikarie på Ekängsbadet innebär att du tillsammans med övrig personal bemannar Ekängsbadet och ansvarar för badgästernas säkerhet och trivsel. Du kommer att arbeta med simundervisning, badbevakning, lokalvård, receptionsarbete med kassahantering och telefonkontakter. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fyllt 18 år och har intresse att jobba i ett serviceyrke. Simkunnighet är ett krav och simprov kan behöva avläggas innan anställning. Det är en merit om du har utbildning i HLR och Första hjälpen. En viktig egenskap hos dig är att du har lätt för att samarbeta med andra men även kunna arbeta självständigt samt har förmåga att se vad som behövs göras.
Som person är du ansvarstagande, serviceinriktad och anpassningsbar då det krävs att du kan hoppa in och jobba med kort varsel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Befattningen kräver utdrag för skola och barnomsorg ur Polismyndighetens belastningsregister.
Blanketten finns att hämta på www.polisen.se.
ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
