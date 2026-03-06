Internrevisor med fokus på IT-revision
2026-03-06
Vill du kombinera IT-kunnande med oberoende granskning i en verksamhet som är central för Sveriges ekonomi? Som IT-revisor i Riksbanken får du arbeta med komplexa, samhällsviktiga frågor och bidra till att säkerställa att våra IT-miljöer och processer håller högsta kvalitet.
VI ERBJUDER DIG
Hos oss kliver du rakt in i centrum av samhällsekonomin och får möjlighet att skapa verklig samhällsnytta. Här får du intellektuella utmaningar, kontinuerlig utveckling, kompetenta kollegor och ett meningsfullt arbete i en miljö som präglas av samarbete, nyfikenhet, lärande och mod.
I rollen får du:
• arbeta nära såväl verksamheten som den högsta ledningen och bidra till långsiktig förbättring av styrning, riskhantering och IT-säkerhet,
• bredda din kompetens inom internrevision, IT-revision och centrala styrmodeller,
• utvecklas genom internationella nätverk inom det Europeiska centralbankssystemet (ECBS),
• vara med och forma hur internrevisionen vidareutvecklar sin metodik och sina arbetssätt.
Det är en utvecklande roll för dig som vill växa inom IT-revision i en miljö med kompetenta kollegor och hög samarbetsnivå.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Som IT-revisor arbetar du i en liten, kvalificerad internrevisionsfunktion med stor bredd i uppdragen. Du kommer att:
• planera, genomföra och rapportera internrevisionsgranskningar inom IT-områden och IT-relaterade processer,
• bedöma om Riksbankens interna styrning och kontroll är ändamålsenlig och långsiktigt effektiv,
• bidra till riskbedömningen och den årliga internrevisionsplanen,
• medverka i granskningar inom andra områden än IT när det behövs,
• utveckla internrevisionens metoder, verktyg och arbetssätt,
• delta i internationella revisionsuppdrag och samarbete inom ECBS.
DITT TEAM
Internrevisionen är en liten och kvalificerad avdelning direkt under direktionen. Du jobbar nära tre erfarna kollegor och en chef. Kontaktytorna är många - från IT-funktioner och verksamhetsområden till internationella samarbeten. Teamets uppdrag är att oberoende granska att Riksbanken styrs och leds effektivt och säkert.
MER OM DIG
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning på kandidatnivå eller högre inom ett för tjänsten relevant område,
• minst tre års erfarenhet av intern- eller externrevision alternativt liknande granskande arbete
• erfarenhet av IT-relaterad revision eller granskningsarbete.
Det är meriterande om du har:
• arbetat som revisor på större revisionsbyrå (gärna med IT-revision eller kombinerad finansiell/IT-revision),
• certifieringar som CIA, CISA eller motsvarande alternativt har som ambition att bli certifierad i framtiden,
• praktiskt erfarenhet av dataanalys, COSO, 3 Lines of Defence (3LoD)
• arbetslivserfarenhet från bank, finansiell sektor, myndighet eller IT verksamhet
Som person är du nyfiken och strukturerad, med en god analytisk förmåga. Du är bra på att samarbeta och har lätt för att skapa förtroende, knyta professionella kontakter och trivs i en roll där du får kombinera självständighet med nära samarbete. Dessutom har du en god pedagogisk förmåga och kommunicerar tydligt på både svenska och engelska.
Den statliga värdegrunden utgör en utgångspunkt i vårt arbete på Riksbanken. Som internrevisor förväntas du ha en personlig mognad och arbeta rättvist, opartiskt och med hög integritet samt bidra till att upprätthålla och stärka förtroendet för Riksbanken. Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes personliga egenskaper och lämplighet.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Kontor i centrala Stockholm Brunkebergstorg/Klarabergsgatan
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba på distans: 1-2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage samt tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Som landets centralbank har vi en nyckelroll för individer, hushåll och företag i Sverige och i över 350 år har vi utforskat nya vägar för att vara i framkant - från kopparplåtmynt till AI. Oavsett inom vilket område din kompetens finns - är det med stolthet vi tar oss an våra uppdrag. Tillsammans arbetar vi för en låg och stabil inflation, bidrar till ett effektivt och stabilt finansiellt system och säkerställer att betalningar fungerar smidigt, även i kriser. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 27 mars 2026. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning. Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Riksbank
(org.nr 202100-2684), http://www.riksbank.se/ Arbetsplats
Riksbanken Kontakt
Avdelningschef Internrevision
Hilkka Nyberg hilkka.nyberg@riksbank.se Jobbnummer
9782808