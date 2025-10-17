Internrevisionschef
Är du vår nya internrevisionschef? Varmt välkommen med din ansökan!
Om internrevisionen
Internrevisionen är en organisatoriskt fristående funktion som är placerad direkt under universitetsstyrelsen och består av två internrevisorer och en internrevisionschef.
Internrevisionen är en viktig del i det kontinuerliga arbetet för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Internrevisionen granskar och lämnar förslag till förbättringar och processen för intern styrning och kontroll vid universitetet. Arbetet utförs i enlighet med internrevisionsförordningen och internationell yrkesstandard. Resultatet av arbetet rapporteras löpande under året till styrelsen.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Som chef för internrevisionen leder du internrevisionen med budget- och personalansvar. Du ansvarar för internrevisionens kontinuerliga arbete för att kvalitetssäkra och utveckla KTH:s verksamhet. I arbetet ingår att upprätta en årlig revisionsplan och att ansvara för att planerade granskningar genomförs, att den interna styrningen och kontrollen utvärderas samt att lämna förslag på förbättringar.
Vidare ansvarar du för funktionens kvalitetsarbete och kompetensutveckling och bevakar utvecklingen inom internrevisionsområdet.KvalifikationerKvalifikationer
- Akademisk examen som lägst på kandidatnivå inom exempelvis ekonomi, samhällsvetenskap, juridik eller annan inriktning som bedöms vara relevant för anställningen
- Minst 3 års erfarenhet från internrevision eller av revisionsarbete från en privat eller offentlig verksamhet
- Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
- Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska då det används i det dagliga arbetet
I denna roll behöver du ha mycket god förmåga att skapa goda samarbeten med ledningspersoner, lärare, forskare och annan personal. Vidare behöver du kunna agera självständigt och snabbt kunna sätta dig in i universitetets olika verksamhetsområden med hög integritet, då rollen ofta ställer krav på ett oberoende förhållningssätt. Tjänsten förutsätter att du kan kommunicera komplexa frågor på ett enkelt och pedagogiskt sätt med hög lyhördhet.
Meriterande
- Kunskap och erfarenhet från offentlig förvaltning
- Kunskap om regelverket för statlig internrevision och IIA:s standarder
- Certifiering som internrevisor
- Erfarenhet av att leda personal
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds dig möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
