Internationell säljare/inköpare
Y&R Design AB / Säljarjobb / Falun
2025-11-02
Y&R Design AB söker en engagerad säljare/inköpare med internationellt fokus. Du kommer att arbeta mot både inhemska och utländska kunder och tillverkare, främst inom Asien, med produkter inom belysning, elektronik och biltillbehör etc.Publiceringsdatum2025-11-02Dina arbetsuppgifter
Försäljning och inköp av produkter inom ovan nämnda segment
Kontakt med leverantörer och kunder, både nationellt och internationellt
Förhandling och uppföljning av avtal och leveranser
Administrativt arbete kopplat till orderhantering och produktinköpKvalifikationer
God datorvana
Mycket goda kunskaper i engelska och kinesiska (mandarin)
Erfarenhet av försäljning och inköp är ett krav.
God kommunikativ förmåga och intresse för affärer
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete i ett företag med internationella kontakter och bred produktportfölj. Hos oss får du möjlighet att växa i rollen och påverka företagets affärer på både den svenska och internationella marknaden.Övrig information
Ansökningarna behandlas löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan till Y&R Design AB!
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: info@yordesign.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare".
Detta är ett heltidsjobb.

Y&R Design AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Fredrik Roman
fredrik.roman@yordesign.se
0735227310
