Internationell B2B-säljare till Uddcomb
Experis AB / Säljarjobb / Karlskrona Visa alla säljarjobb i Karlskrona
2026-02-13
Vill du sälja tekniska lösningar som faktiskt gör skillnad - på riktigt?
Hos oss arbetar du i frontlinjen av tung industri, där driftsäkerhet, kvalitet och innovation är helt avgörande.
Vi söker nu en internationell B2B-säljare som vill vara med och utveckla vår globala affär och ta våra världsledande lösningar till nya marknader.
Internationell B2B-säljare till världsledande industrispecialist
Industriella reparationer & livstidsförlängningarPubliceringsdatum2026-02-13Om företaget
Vi är ett tekniskt specialistföretag med lång erfarenhet av avancerade reparationer, uppgraderingar och livstidsförlängningar inom tung industri. Vår robotbaserade, mekaniserade svetsning på site hos kund är världsledande och används i några av industrins mest krävande miljöer.
Våra kunder finns inom processindustri, energi, pappers- och massaindustri samt petrokemisk industri - branscher där tillförlitlighet och leveranssäkerhet är affärskritiska.
Med en omsättning på över 300 MSEK och projekt i flera länder är vi en växande aktör med höga ambitioner och stark framtidstro.
Om rollen
Som Internationell Export Säljare får du en nyckelroll i vår fortsatta internationella tillväxt. Du arbetar med tekniskt komplexa tjänster, ofta i nära samarbete med våra ingenjörer och tekniska specialister.
Det här är rollen för dig som gillar långa affärer, högt värde per affär och kunder som verkligen bryr sig om kvalitet.Arbetsuppgifter
• Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter på internationella marknader
• Driva hela försäljningsprocessen - från första kontakt till signerat kontrakt
• Förhandla affärer med kunder inom tung industri och komplexa miljöer
• Arbeta tätt tillsammans med interna tekniska experter för att skapa skräddarsydda lösningar
• Delta i internationella mässor, kundmöten och platsbesök
• Bidra till strategisk marknadsanalys och långsiktig affärsutveckling
Vem är du?
Vi tror att du är affärsdriven, nyfiken, orädd och trivs i tekniska sammanhang. Du behöver inte kunna allt från start - rätt inställning och säljdriv är viktigare än senioritet.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av internationell B2B-försäljning inom industriella tjänster eller tekniska lösningar
• Teknisk förståelse eller stark vilja att lära dig komplexa industrilösningar
• Flytande engelska i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande)
• Förmåga att arbeta självständigt och driva affärer från idé till avslut
• God samarbetsförmåga och ett relationsbyggande arbetssätt
• Möjlighet och vilja att resa internationellt regelbundet
Erfarenhet av svetsning, reparationer eller livstidsförlängningar inom processindustri är meriterande - men inget krav.
Vi erbjuder
• Ett tekniskt specialistföretag med starkt internationellt renommé
• Möjlighet att påverka och forma vår internationella försäljning
• Konkurrenskraftig ersättning och goda utvecklingsmöjligheter
• Ett engagerat team med hög teknisk kompetens och stark laganda
• Utmanande, varierande och internationella arbetsdagar
Låter det här som nästa steg i din karriär?
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra hur du vill bidra till vår fortsatta internationella resa.
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande - så vänta inte. I den här rekryteringen samarbetar Uddcomb med Jefferson Wells, får du tjänsten kommer du att anställas av Uddcomb.
