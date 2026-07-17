Internal Sales Representative
Zimmermans Rekrytering & HR Konsult AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2026-07-17
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Nu söker Pont Packaging NV en dansktalande Internal Sales Representative till kontoret i Lund, med fokus på den Danska marknaden.
Här får du möjligheten att arbeta i en internationell miljö med kollegor runt om i Europa, i en roll där kundkontakt, variation och utveckling står i fokus. Du blir en del av ett växande företag som satsar på hållbarhet och innovation – med en informell, stöttande kultur där ideer uppmuntras och möjligheterna att växa är många! Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Som Internal Sales Representative arbetar du nära både kunder och kollegor inom försäljning, inköp och logistik. Din vardag är varierad – du administrerar orderflöden, följer upp leveranser och säkerställer att allt löper smidigt från offert till faktura.
Du ger rådgivning, följer upp kundärenden, och bidrar aktivt till säljteamets gemensamma mål. Rollen kräver att du har en god förståelse för affären och en naturlig känsla för struktur, service och relationer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera och bearbeta kundorder, offerter och produktförfrågningar
Ge proaktiv kundservice och uppföljning
Samordna med Supply Chain- och ekonomiteamet för att säkerställa leveranstid
Stödja den externa försäljningschefen och nordiska kunder med kommersiella och administrativa uppgifter
Upprätthålla korrekta register i ERP-systemet (Exact Globe)
Det här är en roll för dig som gillar ordning, men också uppskattar att det händer saker – där din förmåga att prioritera, samarbeta och ta initiativ gör verklig skillnad.
Matchar du profilen?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en person som kombinerar noggrannhet och struktur med en flexibel inställning när situationen kräver det. Du har ett naturligt servicetänk, är lösningsorienterad och känner dig trygg i dialogen med kunder.
Samtidigt är du nyfiken, självgående och tar gärna ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du trivs i samarbeten och värdesätter att vara en del av ett lag där man stöttar varandra – och du har en hands-on inställning med en genuin vilja att få saker gjorda.
Du uppskattar en vardag där ingen dag är den andra lik och där du får bidra till både kundnöjdhet och interna förbättringar. I grunden drivs du av att ge service och kvalitet i varje steg, och du känner stolthet när du ser hur ditt arbete bidrar till helheten.
Här får du utrymme att växa, påverka och utvecklas tillsammans med ett engagerat team
Förutom ovan önskar vi följande erfarenhet och kompetens
En gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom t.ex. försäljning, administration eller ekonomi
Flera års erfarenhet från försäljning eller orderhantering inom B2B
God datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system
Mycket goda kunskaper i danska, svenska och engelska både muntligt och skriftligt
Giltigt EU-pass och B-körkort
Tjänsten
Visstidsanställning, med avsikt att övergå till tillsvidareanställning efter 1 år. Start omgående enligt överenskommelse.
Ort
Lund
Kontaktuppgifter och ansökan
Ansöker gör du med CV och personligt brev.
Om du har frågor kring ansökan kan du kontakta Pernilla von Reis – pernilla@zimmermans.se
Tidsplan
Vi gör urvalet under sommaren men återkoppling sker efter semestertider.
Om Pont Packaging B.V.
Pont Packaging B.V. är en ledande europeisk leverantör av styva förpackningslösningar tillverkade i glas och plast. Med mer än 120 års erfarenhet servar Pont kunder inom livsmedels-, dryckes-, kemi- och läkemedelsindustrin. Företaget tillhandahåller innovativa och hållbara förpackningslösningar genom ett brett nätverk av lager och försäljningskontor över hela Europa. Pont är en del av Newship Group en växande internationell koncern specialiserad på förpacknings-och distributionslöningar.
Ta en närmare titt på Pont Packagaing B.V, och lär känna oss närmare på: https://www.ponteurope.com/sv/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8022786-2104528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zimmermans Rekrytering & HR Konsult AB
(org.nr 559160-6370), https://jobb.zimmermans.se
Scheelevägen 17 (visa karta
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223 70 LUND Jobbnummer
10004987