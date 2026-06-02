Internal Procurement Supply Chain
2026-06-02
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker nu en operativ inköpare till vår inköpsorganisation inom Special Mission & Regional Aircraft (SMRA), med fokus på intern produktion och LEGO-inköp. Här får du en viktig roll där du säkerställer att rätt material finns på plats - i rätt tid.
I den här rollen arbetar du nära vår interna produktion och blir en nyckelspelare i att få materialflöden att fungera smidigt. Du arbetar brett med planering, uppföljning och koordinering i våra affärssystem och har stor påverkan på leveransprecision och effektivitet.
Du blir en del av tvärfunktionella team, där du tillsammans med Supply Chain planner, produktions strateg, delprojektledare, inköpskvalité och design, ansvarar för att säkerställa långsiktig support till våra projekt, program och kampanjer.
Du kommer bland annat att:
Säkerställa materialförsörjning utifrån produktionens behov
Skapa och följa upp inköpsorder
Bevaka leveranser och driva på vid avvikelser
Arbeta aktivt i affärssystem för att hålla data uppdaterad och korrekt
Hantera kvalitetsavvikelser i samarbete med leverantörskvalitet
Stötta i exportkontrollrelaterade frågor
Delta i leverantörsuppföljning och förbättringsarbete
Vi tror att du är en person som trivs i en roll där struktur, noggrannhet och samarbete är avgörande. Du gillar att arbeta systematiskt, har god förmåga att hålla många trådar i gång samtidigt och motiveras av att få flöden att fungera effektivt.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik eller supply chain (t.ex. YH)
Intresse för planering, materialflöden och systemarbete
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem
En lösningsorienterad och ansvarstagande inställning
God samarbetsförmåga och servicekänsla
Meriterande är erfarenhet av en liknande roll inom produktion, logistik eller operativt inköp.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
581 88 LINKÖPING
