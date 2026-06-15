Interimschef till Sotenäs kommun
Poolia AB / Sjukvårdschefsjobb / Stenungsund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stenungsund
2026-06-15
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Nu söker vi en interimenhetschef till ett hemtjänstområde i Sotenäs kommun! Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid under perioden 2026-08-17 till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning.
Sök rollen redan idag då intervjuer sker löpande!Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Tjänsten är huvudsakligen placerad på plats i Sotenäs kommun, men möjlighet till visst distansarbete finns utifrån verksamhetens behov och gällande distansavtal.
Som interimschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder en arbetsgrupp med cirka 40 medarbetare och får en viktig roll i att skapa tydlighet, delaktighet, tillit och gemensam riktning i verksamheten.
Du arbetar nära en chefskollega inom samma verksamhetsområde och har stöd från HR, ekonomi samt administrativt chefsstöd. Tillsammans driver ni utvecklingen av verksamheten med fokus på hållbar bemanningsekonomi och ett systematiskt kvalitetsarbete – två prioriterade områden i vårt pågående utvecklings- och förbättringsarbete.
Som interimschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till förvaltningschefen.
Vem är du?
Vi söker dig som har god förmåga att kommunicera, skapa samsyn och driva utvecklingsarbete. Du uppfyller följande skallkrav:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, social omsorg eller annan likvärdig utbildning.
Erfarenhet av arbetsledning inom inom hemtjänst eller annan äldreomsorg.
Körkort för bil.
Uttrycker dig väl på svenska både muntligt och skriftligt.
Utdrag ur belastningsregister ska kunna lämnas på anmodan.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Drakegatan 6-10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sotenäs kommun Kontakt
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se Jobbnummer
9964314