Interimschef IT Drift & Support - Karolinska Universitetssjukhuset
Vill du leda och utveckla en av Sveriges mest avancerade IT-miljöer inom vård?
Vi söker nu en Interimschef för IT Drift & Support till Karolinska Universitetssjukhuset - en nyckelroll där du får kombinera ledarskap, teknik och verksamhetsutveckling i en komplex och samhällsviktig organisation.
Om uppdraget
Som interimschef ansvarar du för en verksamhet med cirka 200 medarbetare inom IT. Du leder flera team och har fullt ansvar för:
Verksamhet, budget och personal
Drift och support av IT-tjänster
Samarbete med interna och externa intressenter
Deltagande i IT-ledningsgruppen
Du kommer arbeta i en organisation som är mitt i en förändringsresa mot mer agila arbetssätt och ökat värdeskapande.
Dina ansvarsområden
Leda och utveckla IT Drift & Support
Driva förändringsarbete och förbättringsinitiativ
Säkerställa hög kvalitet i leverans och drift
Bygga starka team och skapa engagemang
Arbeta nära verksamheten och förstå vårdens behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet som interimschef eller IT-chef
Är en trygg och coachande ledare
Har arbetat i komplexa organisationer
Har erfarenhet av agila arbetssätt
Är kommunikativ och kan skapa förtroende
Har erfarenhet från offentlig sektor (meriterande)
Om uppdraget
Start: ca 28 maj 2026
Omfattning: 100% (på plats)
Uppdragslängd: till 31 december 2026, med möjlighet till förlängning
Skicka in:
Uppdaterat CV
Referensuppdrag
Vi söker dig som har erfarenhet som interimschef eller IT-chef, har arbetat i komplexa organisationer och drivit förändring - gärna med erfarenhet från stora projekt och offentlig sektor.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: talent@armabeconsulting.com Arbetsgivare Armabe Consulting AB
(org.nr 556986-0546)
171 64 SOLNA Arbetsplats
Karolinska Jobbnummer
9848642