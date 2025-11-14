Interimschef CFO För kunds räkning Stockholm
Hyrpersonal Sverige AB / Företagsekonomjobb / Stockholm Visa alla företagsekonomjobb i Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hyrpersonal Sverige AB i Stockholm
, Södertälje
, Linköping
, Ludvika
, Falun
eller i hela Sverige
Finanschef
Vi söker omedelbart en kvalificerad finanschef för en spännande konsulttjänst på uppdrag av en av våra kunder. Finanschefen kommer att verka som uthyrd konsult via Hyrpersonal Sverige i ett inledande skede. Detta är en unik möjlighet för en erfaren ekonom att ta ledningen för finansavdelningen och bidra till företagets ekonomiska strategi och utveckling.
Arbetsuppgifter och ansvar:
* Leda finansavdelningen med ansvar för bolagets ekonomistyrning och dess fortsatta utveckling
* Stödja VD genom att följa upp verksamheten, hantera kostnader och genomföra ekonomiska analyser
* Ansvara för löpande analys av ekonomiska resultat, rapportering, prognoser och budget
* Initiera och leda ekonomiska projekt och samordna leverantörsavtal
* Förbereda underlag för beslut i ledningsgruppen (ej under inhyrningsperioden)
Vi söker dig som har:
* Civilekonomexamen och minst fem års erfarenhet inom ekonomistyrning
* Erfarenhet av rapportering till VD och styrelse samt god förståelse för verksamhetsutveckling
* Meriterande: Arbetsbakgrund inom media eller detaljhandel och i internationella koncerner
* Starka analytiska färdigheter, affärsmässighet och förmåga att arbeta självständigt
* Ledarerfarenhet, förmåga att samarbeta och förhandlingsvana
* Goda kunskaper i Excel, Navision och analysverktyg samt flytande svenska och engelska
Erbjudande:
För rätt person finns möjligheten till en långsiktig anställning hos vår kund efter inhyrningsperioden på 1-6 månader. Vi strävar efter att skapa en engagerande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa i din roll som finanschef.
Vänligen kontakta vår VD Orlando Ludvigsson, på telefon 010-555 86 05 Skicka in din ansökan snarast möjligt för att vara med i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi beräknar att tillsätta denna befattning med start den 7 januari 2026
Detta uppdrag är inom ramen av executive search och interim management och är i detta stadie strikt konfidentiellt.
Hyrpersonal Sverige Interim Management
Vi tydliggör dina uppdrag ut mot kund där din unika kompetens möter framtidens företag!
Du erhåller kvalificerad stöd av din konsultchef under hela processen som är även förhandlingsbiträde utifall du tillsammans med vår kund ser ett långsiktigt samarbete som anställd.
Transparent, snabb
och effektiv process
Genom unika samarbeten kan vi erbjuda snabba processer och effektiva interimschefer.
För att du skall få snabbast och effektivast möjliga stöd har vi utvecklat ett eget sätt att arbeta. Våra unika samarbeten med partners inom ett antal specialistområden ger dig inte bara en snabbare kandidatprocess, du får också tillgång till effektivare interimschefer.Publiceringsdatum2025-11-14KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil)
Tillgång till:
• Personbil Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyrpersonal Sverige
, http://www.hyrpersonalsverige.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hyrpersonal Sverige AB Kontakt
VD, Senior Recruitment Specialist
Orlando Ludvigsson Orlando.ludvigsson@hyrpersonalsverige.se 010-555 86 05 Jobbnummer
9604492